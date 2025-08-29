Хинштейн рассказал о состоянии раненного из-за атаки ВСУ оператора ВГТРК

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о состоянии оператора ВГТРК Сергея Солдатова, получившего ранение при выполнении профессиональных обязанностей на приграничной территории. Сейчас оператор находится в реанимации. Об этом Хинштейн написал в своем telegram-канале.
«Вместе с военным корреспондентом ВГТРК, Героем России Евгением Поддубным зашли к пострадавшему оператору ВГТРК Сергею Солдатову», — написал Хинштейн. В настоящий момент Солдатов находится в реанимации после первой операции. Несмотря на серьезность травмы, отмечается положительная динамика: оператор уже улыбается и поддерживает связь с коллегами и близкими. В ближайшее время ему предстоит второй этап реконструирующей операции. Лечение Солдатова проходит под наблюдением опытного хирурга из института имени Вишневского, который работает в Курской области уже второй год. За это время специалист спас не одну жизнь, оказывая помощь раненым в результате атак.
Солдатов получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине типа «лепесток». Инцидент произошел в поле недалеко от населенного пункта во время работы съемочной группы. По словам самого оператора, группа остановилась для съемки, и в этот момент он наступил на мину. В результате взрыва была травмирована правая стопа, началось сильное кровотечение. Коллега Сергея, корреспондент ВГТРК, незамедлительно оказал первую помощь.
Вместе с Хинштейном и Поддубным, был навещен не только Сергей Солдатов, но и другие пострадавшие. В числе них — сотрудник полиции, получивший осколочные ранения при атаке дрона в Большесолдатском районе. В одной из палат находится мужчина, раненый при обстреле города Рыльск. По его словам, его спасло только то, что осколки летели с торца дома, однако травмы все равно оказались серьезными. В соседней палате находятся две сотрудницы предприятия из Кореневского района, получившие множественные осколочные ранения. На данный момент в Курской областной больнице проходят лечение 14 человек, пострадавших в результате атак ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.