Российская ракета X-22 вызвала панику у Украины и Запада

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Ракета Х-22 приводит врасплох западные системы ПВО Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные системы ПВО, поставленные Украине, не смогли перехватить ни одну российскую ракету X-22. Данный факт вызывает панику в Киеве и на Западе.

«Украинские силы ПВО по-настоящему боятся X-22», — сообщает youtube-канал Military TV. Там добавили, что такая ситуация сложилась, несмотря на то, что ВСУ получили зенитные установки SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale от западных союзников. Аналитики на Западе подчеркивают, что встреча с российской ракетой X-22 стала настоящим испытанием для украинской противовоздушной обороны.

Отмечается, что модернизированная версия ракеты X-22, созданная в 2016 году, имеет очень высокую скорость движения — 4,6 Маха. Также ракета наносит неожиданные удары с непредсказуемой траекторией, что делает ее особенно опасной, заключили в эфире youtube-канала.

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Западные системы ПВО, поставленные Украине, не смогли перехватить ни одну российскую ракету X-22. Данный факт вызывает панику в Киеве и на Западе. «Украинские силы ПВО по-настоящему боятся X-22», — сообщает youtube-канал Military TV. Там добавили, что такая ситуация сложилась, несмотря на то, что ВСУ получили зенитные установки SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale от западных союзников. Аналитики на Западе подчеркивают, что встреча с российской ракетой X-22 стала настоящим испытанием для украинской противовоздушной обороны. Отмечается, что модернизированная версия ракеты X-22, созданная в 2016 году, имеет очень высокую скорость движения — 4,6 Маха. Также ракета наносит неожиданные удары с непредсказуемой траекторией, что делает ее особенно опасной, заключили в эфире youtube-канала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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