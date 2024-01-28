Российская ракета X-22 вызвала панику у Украины и Запада

28 января 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Ракета Х-22 приводит врасплох западные системы ПВО Украины Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные системы ПВО, поставленные Украине, не смогли перехватить ни одну российскую ракету X-22. Данный факт вызывает панику в Киеве и на Западе. «Украинские силы ПВО по-настоящему боятся X-22», — сообщает youtube-канал Military TV. Там добавили, что такая ситуация сложилась, несмотря на то, что ВСУ получили зенитные установки SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale от западных союзников. Аналитики на Западе подчеркивают, что встреча с российской ракетой X-22 стала настоящим испытанием для украинской противовоздушной обороны. Отмечается, что модернизированная версия ракеты X-22, созданная в 2016 году, имеет очень высокую скорость движения — 4,6 Маха. Также ракета наносит неожиданные удары с непредсказуемой траекторией, что делает ее особенно опасной, заключили в эфире youtube-канала.

Западные системы ПВО, поставленные Украине, не смогли перехватить ни одну российскую ракету X-22. Данный факт вызывает панику в Киеве и на Западе. «Украинские силы ПВО по-настоящему боятся X-22», — сообщает youtube-канал Military TV. Там добавили, что такая ситуация сложилась, несмотря на то, что ВСУ получили зенитные установки SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale от западных союзников. Аналитики на Западе подчеркивают, что встреча с российской ракетой X-22 стала настоящим испытанием для украинской противовоздушной обороны. Отмечается, что модернизированная версия ракеты X-22, созданная в 2016 году, имеет очень высокую скорость движения — 4,6 Маха. Также ракета наносит неожиданные удары с непредсказуемой траекторией, что делает ее особенно опасной, заключили в эфире youtube-канала.