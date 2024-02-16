РЖД закрыли продажу билетов на поезда из Москвы в ЯНАО из-за ремонта путей в ХМАО

РЖД: продажа билетов на поезда из Москвы в ЯНАО через ХМАО закрыта временно

16 февраля 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

РЖД отремонтируют переезд в Сургутском районе ХМАО в мае Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из-за ремонта переезда Сурмятин — Вач-Ягун в Сургутском районе ХМАО РЖД временно закрыли продажу билетов на поезда, курсирующие между Москвой и Новым Уренгоем (Ямал). Ремонт железнодорожных путей в Югре запланирован на май. «Закрывается продажа билетов на поезд Новый Уренгой — Москва с отправлением с 1 мая по 1 июня на участке Тобольск — Юность Комсомольская; с отправлением из Москвы 28, 29 и 30 мая включительно на участке Тобольск — Сывдарма. Закрытие связано с предстоящими работами на однопутном перегоне Сурмятин — Вач-Ягун», — говорится в telegram-канале РЖД. В пресс-службе Свердловской железной дороги корреспонденту URA.RU сообщили, что продажу билетов закрыли временно, из-за необходимости внести изменения в расписание движения. «В связи с корректировкой расписания временно закрыта продажа на ряд поездов. После внесения корректировок продажи возобновятся», — сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Разъезд Сурмятин находится в 40 км к северо-востоку от Сургута, недалеко от озера Сурмятино. Разъезд Вач-Ягун расположен на участке железной дороги между станциями Демьянка и Ульт-Ягун в ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перекрывали железнодорожный переезд в Югорске. На участке проводили ремонтные работы.

Из-за ремонта переезда Сурмятин — Вач-Ягун в Сургутском районе ХМАО РЖД временно закрыли продажу билетов на поезда, курсирующие между Москвой и Новым Уренгоем (Ямал). Ремонт железнодорожных путей в Югре запланирован на май. «Закрывается продажа билетов на поезд Новый Уренгой — Москва с отправлением с 1 мая по 1 июня на участке Тобольск — Юность Комсомольская; с отправлением из Москвы 28, 29 и 30 мая включительно на участке Тобольск — Сывдарма. Закрытие связано с предстоящими работами на однопутном перегоне Сурмятин — Вач-Ягун», — говорится в telegram-канале РЖД. В пресс-службе Свердловской железной дороги корреспонденту URA.RU сообщили, что продажу билетов закрыли временно, из-за необходимости внести изменения в расписание движения. «В связи с корректировкой расписания временно закрыта продажа на ряд поездов. После внесения корректировок продажи возобновятся», — сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Разъезд Сурмятин находится в 40 км к северо-востоку от Сургута, недалеко от озера Сурмятино. Разъезд Вач-Ягун расположен на участке железной дороги между станциями Демьянка и Ульт-Ягун в ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перекрывали железнодорожный переезд в Югорске. На участке проводили ремонтные работы.