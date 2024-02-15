В офисе генсека ООН осудили удары ВСУ по Белгороду

15 февраля 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Стефан Дюжаррик сообщил, что в ООН знают об атаке ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Атаки по мирным жителям и гражданской инфраструктуре запрещены и должны быть прекращены. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — заявил Дюжаррик на заседании ООН, трансляция его выступления идет на youtube-канале организации. Он отметил, что в ООН ознакомились с сообщениями об атаке ВСУ по Белгороду. Ранее ВСУ устроили атаку по центру Белгорода, в результате которой семь человек погибли. В Минобороны РФ сообщили, что над регионом было сбито 14 украинских ракет. По информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, 20 человек пострадали.

Атаки по мирным жителям и гражданской инфраструктуре запрещены и должны быть прекращены. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — заявил Дюжаррик на заседании ООН, трансляция его выступления идет на youtube-канале организации. Он отметил, что в ООН ознакомились с сообщениями об атаке ВСУ по Белгороду. Ранее ВСУ устроили атаку по центру Белгорода, в результате которой семь человек погибли. В Минобороны РФ сообщили, что над регионом было сбито 14 украинских ракет. По информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, 20 человек пострадали.