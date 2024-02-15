В офисе генсека ООН осудили удары ВСУ по Белгороду

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Стефан Дюжаррик сообщил, что в ООН знают об атаке ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Атаки по мирным жителям и гражданской инфраструктуре запрещены и должны быть прекращены. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — заявил Дюжаррик на заседании ООН, трансляция его выступления идет на youtube-канале организации. Он отметил, что в ООН ознакомились с сообщениями об атаке ВСУ по Белгороду.

Ранее ВСУ устроили атаку по центру Белгорода, в результате которой семь человек погибли. В Минобороны РФ сообщили, что над регионом было сбито 14 украинских ракет. По информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, 20 человек пострадали.

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Атаки по мирным жителям и гражданской инфраструктуре запрещены и должны быть прекращены. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — заявил Дюжаррик на заседании ООН, трансляция его выступления идет на youtube-канале организации. Он отметил, что в ООН ознакомились с сообщениями об атаке ВСУ по Белгороду. Ранее ВСУ устроили атаку по центру Белгорода, в результате которой семь человек погибли. В Минобороны РФ сообщили, что над регионом было сбито 14 украинских ракет. По информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, 20 человек пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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