Sky News рассказал, как решится конфликт на Украине, если Трамп станет президентом США

Sky News: конфликт на Украине будет завершен вскоре после инаугурации Трампа

24 февраля 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп организует переговоры между Путиным и Зеленским, сообщает Sky News Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Телеканал Sky News представил перспективы разрешения конфликта на Украине при возможном президентстве Дональда Трампа. Предполагается, что после инаугурации Трампа в марте 2025 года будет подготовлен мирный договор по российско-украинскому конфликту. «На дворе март 2025 года, прошло несколько недель с момента инаугурации Трампа. Во дворце Топкапы с видом на реку Босфор подготовлена почва для заключения мирного договора при посредничестве Трампа. Договор вступил в силу через три месяца после того, как поставки оружия Украине полностью иссякли», — говорится в материале телеканала. Ключевым моментом станет выполнение предвыборного обещания президента Трампа «разрешить конфликт на Украине за один день». Во дворце Топкапы, где состоится церемония подписания договора, Зеленский впервые выйдет перед публикой в костюме, а не в военной форме, что будет являться символом наступления нового этапа, заключил автор. Ранее агентство Bloomberg писало, что в случае избрания на второй срок президентства Дональд Трамп намерен провести мирные переговоры между Украиной и Россией. Советники экс-президента США обсуждают возможность созвать встречу между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Телеканал Sky News представил перспективы разрешения конфликта на Украине при возможном президентстве Дональда Трампа. Предполагается, что после инаугурации Трампа в марте 2025 года будет подготовлен мирный договор по российско-украинскому конфликту. «На дворе март 2025 года, прошло несколько недель с момента инаугурации Трампа. Во дворце Топкапы с видом на реку Босфор подготовлена почва для заключения мирного договора при посредничестве Трампа. Договор вступил в силу через три месяца после того, как поставки оружия Украине полностью иссякли», — говорится в материале телеканала. Ключевым моментом станет выполнение предвыборного обещания президента Трампа «разрешить конфликт на Украине за один день». Во дворце Топкапы, где состоится церемония подписания договора, Зеленский впервые выйдет перед публикой в костюме, а не в военной форме, что будет являться символом наступления нового этапа, заключил автор. Ранее агентство Bloomberg писало, что в случае избрания на второй срок президентства Дональд Трамп намерен провести мирные переговоры между Украиной и Россией. Советники экс-президента США обсуждают возможность созвать встречу между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.