Телеканал Sky News представил перспективы разрешения конфликта на Украине при возможном президентстве Дональда Трампа. Предполагается, что после инаугурации Трампа в марте 2025 года будет подготовлен мирный договор по российско-украинскому конфликту.
«На дворе март 2025 года, прошло несколько недель с момента инаугурации Трампа. Во дворце Топкапы с видом на реку Босфор подготовлена почва для заключения мирного договора при посредничестве Трампа. Договор вступил в силу через три месяца после того, как поставки оружия Украине полностью иссякли», —
Ключевым моментом станет выполнение предвыборного обещания президента Трампа «разрешить конфликт на Украине за один день». Во дворце Топкапы, где состоится церемония подписания договора, Зеленский впервые выйдет перед публикой в костюме, а не в военной форме, что будет являться символом наступления нового этапа, заключил автор.
Ранее агентство Bloomberg писало, что в случае избрания на второй срок президентства Дональд Трамп намерен провести мирные переговоры между Украиной и Россией. Советники экс-президента США обсуждают возможность созвать встречу между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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