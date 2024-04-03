Мишустин раскрыл, как РФ справилась с изоляцией от Запада

Мишустин: РФ избежала блокады Запада из-за торговли с дружественными странами

03 апреля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил об успешной торговле с дружественными странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия справилась с изоляцией коллективного Запада, поддерживая товарооборот с дружественными странами, сопоставимый с торговлей РФ со всем миром, который был четыре года назад. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Новость по теме Трансляция ежегодного отчета Мишустина в Госдуме: где смотреть «Товарооборот с дружественными странами сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад», — заявил Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме. Трансляцию его выступления ведет URA.RU на сайте агентства, а также в соцсети «ВКонтакте». Глава кабмина уточнил, разработать стратегию внешнеэкономической деятельности РФ поручил президент страны Владимир Путин. По словам премьера, кабмин до конца десятилетия рассчитал все тренды глобальной экономики. Мишустин подчеркнул, что снижение товарооборота с Евросоюзом было компенсировано за счет торговли с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, ОАЭ, Африкой и Латинской Америкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия справилась с изоляцией коллективного Запада, поддерживая товарооборот с дружественными странами, сопоставимый с торговлей РФ со всем миром, который был четыре года назад. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. «Товарооборот с дружественными странами сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад», — заявил Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме. Трансляцию его выступления ведет URA.RU на сайте агентства, а также в соцсети «ВКонтакте». Глава кабмина уточнил, разработать стратегию внешнеэкономической деятельности РФ поручил президент страны Владимир Путин. По словам премьера, кабмин до конца десятилетия рассчитал все тренды глобальной экономики. Мишустин подчеркнул, что снижение товарооборота с Евросоюзом было компенсировано за счет торговли с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, ОАЭ, Африкой и Латинской Америкой.