Раскрыта зависимость одиноких женщин

Ученые выяснили, что одинокие женщины подвержены зависимости от сладкого. Это следует из данных исследования Калифорнийского университета.
Участниц эксперимента разделили на две группы. Им показывали изображения с едой. «Женщины, которые сообщили о высоком уровне одиночества и изоляции имели более высокую жировую массу, более низкое качество питания, сильную тягу к еде, основанную на вознаграждении <…> У этих женщин наблюдались повышенная активность в областях мозга, связанных с тягой к вредной пище», — цитирует «
Всего в исследовании приняли участи 93 женщины. Деление на группы проходило по результатам опроса, где участниц спрашивали о чувстве одиночества.
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