Раскрыта зависимость одиноких женщин

Калифорнийский университет: одинокие женщины имеют тягу к вредной пище
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кафе "Manolo пряник". Екатеринбург, торт, корона, пирожные, сладости, наполеон, еда
Одинокие женщины предпочитают сладости для снятия стресса Фото:

Ученые выяснили, что одинокие женщины подвержены зависимости от сладкого. Это следует из данных исследования Калифорнийского университета.

Участниц эксперимента разделили на две группы. Им показывали изображения с едой. «Женщины, которые сообщили о высоком уровне одиночества и изоляции имели более высокую жировую массу, более низкое качество питания, сильную тягу к еде, основанную на вознаграждении <…> У этих женщин наблюдались повышенная активность в областях мозга, связанных с тягой к вредной пище», — цитирует «Ридус» слова ученых.

Всего в исследовании приняли участи 93 женщины. Деление на группы проходило по результатам опроса, где участниц спрашивали о чувстве одиночества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученые выяснили, что одинокие женщины подвержены зависимости от сладкого. Это следует из данных исследования Калифорнийского университета. Участниц эксперимента разделили на две группы. Им показывали изображения с едой. «Женщины, которые сообщили о высоком уровне одиночества и изоляции имели более высокую жировую массу, более низкое качество питания, сильную тягу к еде, основанную на вознаграждении <…> У этих женщин наблюдались повышенная активность в областях мозга, связанных с тягой к вредной пище», — цитирует «Ридус» слова ученых. Всего в исследовании приняли участи 93 женщины. Деление на группы проходило по результатам опроса, где участниц спрашивали о чувстве одиночества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...