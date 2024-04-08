Раскрыта зависимость одиноких женщин

Калифорнийский университет: одинокие женщины имеют тягу к вредной пище

08 апреля 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Одинокие женщины предпочитают сладости для снятия стресса Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ученые выяснили, что одинокие женщины подвержены зависимости от сладкого. Это следует из данных исследования Калифорнийского университета. Участниц эксперимента разделили на две группы. Им показывали изображения с едой. «Женщины, которые сообщили о высоком уровне одиночества и изоляции имели более высокую жировую массу, более низкое качество питания, сильную тягу к еде, основанную на вознаграждении <…> У этих женщин наблюдались повышенная активность в областях мозга, связанных с тягой к вредной пище», — цитирует « Ридус » слова ученых. Всего в исследовании приняли участи 93 женщины. Деление на группы проходило по результатам опроса, где участниц спрашивали о чувстве одиночества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые выяснили, что одинокие женщины подвержены зависимости от сладкого. Это следует из данных исследования Калифорнийского университета. Участниц эксперимента разделили на две группы. Им показывали изображения с едой. «Женщины, которые сообщили о высоком уровне одиночества и изоляции имели более высокую жировую массу, более низкое качество питания, сильную тягу к еде, основанную на вознаграждении <…> У этих женщин наблюдались повышенная активность в областях мозга, связанных с тягой к вредной пище», — цитирует «Ридус» слова ученых. Всего в исследовании приняли участи 93 женщины. Деление на группы проходило по результатам опроса, где участниц спрашивали о чувстве одиночества.