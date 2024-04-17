Песков: дата визита Путина в Турцию пока не согласована

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Эрдоган пригласил Путина в Турцию Фото:

Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию по приглашению Реджипа Тайипа Эрдогана пока не согласована. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Ранее глава Турции пригласил своего российского коллегу обсудить злободневные темы. «Дата визита пока не согласована. Сначала были выборы, сейчас идет подготовка к инаугурации», — объяснил Песков.

По его словам, нужно согласовать графики двух президентов. «Это не означает, что у нас с Турцией пауза [в отношениях]. Обстановка вокруг наших стран оставляет желать лучшего. И это тоже становится темой телефонных переговоров Путина и Эрдогана», — сообщил Песков.

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Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию по приглашению Реджипа Тайипа Эрдогана пока не согласована. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее глава Турции пригласил своего российского коллегу обсудить злободневные темы. «Дата визита пока не согласована. Сначала были выборы, сейчас идет подготовка к инаугурации», — объяснил Песков. По его словам, нужно согласовать графики двух президентов. «Это не означает, что у нас с Турцией пауза [в отношениях]. Обстановка вокруг наших стран оставляет желать лучшего. И это тоже становится темой телефонных переговоров Путина и Эрдогана», — сообщил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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