Песков: дата визита Путина в Турцию пока не согласована

Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию по приглашению Реджипа Тайипа Эрдогана пока не согласована. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
Ранее глава Турции пригласил своего российского коллегу обсудить злободневные темы. «Дата визита пока не согласована. Сначала были выборы, сейчас идет подготовка к инаугурации», — объяснил Песков.
По его словам, нужно согласовать графики двух президентов. «Это не означает, что у нас с Турцией пауза [в отношениях]. Обстановка вокруг наших стран оставляет желать лучшего. И это тоже становится темой телефонных переговоров Путина и Эрдогана», — сообщил Песков.
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