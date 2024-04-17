Песков: дата визита Путина в Турцию пока не согласована

17 апреля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Эрдоган пригласил Путина в Турцию Фото: Официальный сайт Президента России Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию по приглашению Реджипа Тайипа Эрдогана пока не согласована. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее глава Турции пригласил своего российского коллегу обсудить злободневные темы. «Дата визита пока не согласована. Сначала были выборы, сейчас идет подготовка к инаугурации», — объяснил Песков. По его словам, нужно согласовать графики двух президентов. «Это не означает, что у нас с Турцией пауза [в отношениях]. Обстановка вокруг наших стран оставляет желать лучшего. И это тоже становится темой телефонных переговоров Путина и Эрдогана», — сообщил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию по приглашению Реджипа Тайипа Эрдогана пока не согласована. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее глава Турции пригласил своего российского коллегу обсудить злободневные темы. «Дата визита пока не согласована. Сначала были выборы, сейчас идет подготовка к инаугурации», — объяснил Песков. По его словам, нужно согласовать графики двух президентов. «Это не означает, что у нас с Турцией пауза [в отношениях]. Обстановка вокруг наших стран оставляет желать лучшего. И это тоже становится темой телефонных переговоров Путина и Эрдогана», — сообщил Песков.