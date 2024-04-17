Песков заявил, что МВФ фиксирует позитивный рост экономики России

Российская экономика продолжает развиваться и Международный валютный фонд (МВФ) это фиксирует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Динамика российской экономики развивается в позитивных значениях. Надеемся, что эта динамика будет продолжаться, МВФ это фиксирует», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее ВМФ обновил прогноз по росту российской экономики. Согласно ему, ВВП РФ вырастет в 2024 году на 3,2%. До этого был прогноз по 2,6%. Песков отметил, что пока не стоит делать выводов по этому году.
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