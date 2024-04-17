Песков заявил, что МВФ фиксирует позитивный рост экономики России

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что пока не стоит ставить прогнозы по росту российской экономики Фото:

Российская экономика продолжает развиваться и Международный валютный фонд (МВФ) это фиксирует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Динамика российской экономики развивается в позитивных значениях. Надеемся, что эта динамика будет продолжаться, МВФ это фиксирует», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее ВМФ обновил прогноз по росту российской экономики. Согласно ему, ВВП РФ вырастет в 2024 году на 3,2%. До этого был прогноз по 2,6%. Песков отметил, что пока не стоит делать выводов по этому году.

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Российская экономика продолжает развиваться и Международный валютный фонд (МВФ) это фиксирует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Динамика российской экономики развивается в позитивных значениях. Надеемся, что эта динамика будет продолжаться, МВФ это фиксирует», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее ВМФ обновил прогноз по росту российской экономики. Согласно ему, ВВП РФ вырастет в 2024 году на 3,2%. До этого был прогноз по 2,6%. Песков отметил, что пока не стоит делать выводов по этому году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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