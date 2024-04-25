Глава КГБ Белоруссии предупредил о планах террористов ударить по АЭС

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Иван Тертель сообщил, что «Киберпартизаны» разрабатывают план атак на объекты страны Фото:

На Белорусскую АЭС и другие важные объекты страны готовятся кибератаки. Об этом заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. По его словам, террористическая организация «Киберпартизаны» намерена спровоцировать технологические катастрофы и крушения поездов.

«Новое для Беларуси — кибертерроризм: организация с территории США, Польши, Германии, Украины, Литвы и других государств атак на нашу критическую инфраструктуру», — заявил Тертель на заседании Всебелорусского народного собрания в Минске. Трансляция его заявления шла на youtube-канале БЕЛТА.

Он обвинил в этом террористическую организацию 'Киберпартизаны», которая, по его словам, финансируется из США. Тертель подчеркнул, что участники этой группировки разрабатывают планы атак на объекты, которые могут привести к серьезным последствиям для безопасности страны.

Ранее глава белорусского КГБ Иван Тертель предупреждал, что семь групп в Польше готовят теракты на объектах в Белоруссии. По его словам, польские группы хотели совершить провокации «с применением методов 1939 года».

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На Белорусскую АЭС и другие важные объекты страны готовятся кибератаки. Об этом заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. По его словам, террористическая организация «Киберпартизаны» намерена спровоцировать технологические катастрофы и крушения поездов. «Новое для Беларуси — кибертерроризм: организация с территории США, Польши, Германии, Украины, Литвы и других государств атак на нашу критическую инфраструктуру», — заявил Тертель на заседании Всебелорусского народного собрания в Минске. Трансляция его заявления шла на youtube-канале БЕЛТА. Он обвинил в этом террористическую организацию 'Киберпартизаны», которая, по его словам, финансируется из США. Тертель подчеркнул, что участники этой группировки разрабатывают планы атак на объекты, которые могут привести к серьезным последствиям для безопасности страны. Ранее глава белорусского КГБ Иван Тертель предупреждал, что семь групп в Польше готовят теракты на объектах в Белоруссии. По его словам, польские группы хотели совершить провокации «с применением методов 1939 года».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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