Глава КГБ Белоруссии предупредил о планах террористов ударить по АЭС

На Белорусскую АЭС и другие важные объекты страны готовятся кибератаки. Об этом заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. По его словам, террористическая организация «Киберпартизаны» намерена спровоцировать технологические катастрофы и крушения поездов.
«Новое для Беларуси — кибертерроризм: организация с территории США, Польши, Германии, Украины, Литвы и других государств атак на нашу критическую инфраструктуру», — заявил Тертель на заседании Всебелорусского народного собрания в Минске. Трансляция его заявления шла на youtube-канале БЕЛТА.
Он обвинил в этом террористическую организацию 'Киберпартизаны», которая, по его словам, финансируется из США. Тертель подчеркнул, что участники этой группировки разрабатывают планы атак на объекты, которые могут привести к серьезным последствиям для безопасности страны.
Ранее глава белорусского КГБ Иван Тертель предупреждал, что семь групп в Польше готовят теракты на объектах в Белоруссии. По его словам, польские группы хотели совершить провокации «с применением методов 1939 года».
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