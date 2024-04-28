В Николаеве иностранцы тренируют украинских морпехов для диверсий в Черном море

28 апреля 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники тренируют ВСУ для совершения диверсий на Черном море, отметил Сергей Лебедев Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских солдат-морпехов для совершения диверсий на территории Черного моря. С соответствующим заявлением выступил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В Николаеве, где базируются украинские морпехи, англоязычные инструкторы тренируют их, ориентируя на совершение диверсий на Черном море», — подчеркнул Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что морпехи находятся на территории одного из судостроительных заводов. Там также занимаются созданием морских беспилотников. По данным Лебедева, в городе также присутствуют более сотни боевиков «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в России). Российские войска 28 апреля нанесли удар по нескольким точкам в Николаеве, отмечал подпольщик Лебедев, передает телеканал «Царьград». Он уточнил, что в результате атаки пострадали 14 иностранных наемников, сообщает RT. В настоящий момент Николаев находится под украинским контролем. *Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией, запрещен в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских солдат-морпехов для совершения диверсий на территории Черного моря. С соответствующим заявлением выступил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В Николаеве, где базируются украинские морпехи, англоязычные инструкторы тренируют их, ориентируя на совершение диверсий на Черном море», — подчеркнул Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что морпехи находятся на территории одного из судостроительных заводов. Там также занимаются созданием морских беспилотников. По данным Лебедева, в городе также присутствуют более сотни боевиков «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в России). Российские войска 28 апреля нанесли удар по нескольким точкам в Николаеве, отмечал подпольщик Лебедев, передает телеканал «Царьград». Он уточнил, что в результате атаки пострадали 14 иностранных наемников, сообщает RT. В настоящий момент Николаев находится под украинским контролем. *Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией, запрещен в России