В Николаеве иностранцы тренируют украинских морпехов для диверсий в Черном море

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
Иностранные наемники тренируют ВСУ для совершения диверсий на Черном море, отметил Сергей Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских солдат-морпехов для совершения диверсий на территории Черного моря. С соответствующим заявлением выступил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Николаеве, где базируются украинские морпехи, англоязычные инструкторы тренируют их, ориентируя на совершение диверсий на Черном море», — подчеркнул Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что морпехи находятся на территории одного из судостроительных заводов. Там также занимаются созданием морских беспилотников. По данным Лебедева, в городе также присутствуют более сотни боевиков «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в России).

Российские войска 28 апреля нанесли удар по нескольким точкам в Николаеве, отмечал подпольщик Лебедев, передает телеканал «Царьград». Он уточнил, что в результате атаки пострадали 14 иностранных наемников, сообщает RT. В настоящий момент Николаев находится под украинским контролем.

*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией, запрещен в России

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В Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских солдат-морпехов для совершения диверсий на территории Черного моря. С соответствующим заявлением выступил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В Николаеве, где базируются украинские морпехи, англоязычные инструкторы тренируют их, ориентируя на совершение диверсий на Черном море», — подчеркнул Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что морпехи находятся на территории одного из судостроительных заводов. Там также занимаются созданием морских беспилотников. По данным Лебедева, в городе также присутствуют более сотни боевиков «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в России). Российские войска 28 апреля нанесли удар по нескольким точкам в Николаеве, отмечал подпольщик Лебедев, передает телеканал «Царьград». Он уточнил, что в результате атаки пострадали 14 иностранных наемников, сообщает RT. В настоящий момент Николаев находится под украинским контролем. *Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией, запрещен в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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