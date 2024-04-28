В Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских солдат-морпехов для совершения диверсий на территории Черного моря. С соответствующим заявлением выступил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Николаеве, где базируются украинские морпехи, англоязычные инструкторы тренируют их, ориентируя на совершение диверсий на Черном море», — подчеркнул Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что морпехи находятся на территории одного из судостроительных заводов. Там также занимаются созданием морских беспилотников. По данным Лебедева, в городе также присутствуют более сотни боевиков «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в России).
Российские войска 28 апреля нанесли удар по нескольким точкам в Николаеве, отмечал подпольщик Лебедев, передает телеканал «Царьград». Он уточнил, что в результате атаки пострадали 14 иностранных наемников, сообщает RT. В настоящий момент Николаев находится под украинским контролем.
*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией, запрещен в России
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