Подполье: боевики «Азова»* ушли из Харькова на фронт

Сергей Лебедев заявил, что бойцы покинули Харьков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) ушли из Харькова. Об этом заявил представитель подполья Сергей Лебедев.
«Действительно, сейчас их почти не наблюдается в городе», — передает ТАСС слова Лебедева. Он предположил, что солдат отправили на фронт — на донецкое и авдеевское направления.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Харькова видели бойцов «Азова». Лебедев утверждал, что они передвигаются по центральной части города небольшими группами по 2-3 человека.
*Нацбатальон «Азов» признан запрещенной в России террористической организацией
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