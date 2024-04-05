Подполье: боевики «Азова»* ушли из Харькова на фронт

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Сергей Лебедев заявил, что бойцы покинули Харьков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) ушли из Харькова. Об этом заявил представитель подполья Сергей Лебедев.

«Действительно, сейчас их почти не наблюдается в городе», — передает ТАСС слова Лебедева. Он предположил, что солдат отправили на фронт — на донецкое и авдеевское направления.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Харькова видели бойцов «Азова». Лебедев утверждал, что они передвигаются по центральной части города небольшими группами по 2-3 человека.

*Нацбатальон «Азов» признан запрещенной в России террористической организацией

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Бойцы нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) ушли из Харькова. Об этом заявил представитель подполья Сергей Лебедев. «Действительно, сейчас их почти не наблюдается в городе», — передает ТАСС слова Лебедева. Он предположил, что солдат отправили на фронт — на донецкое и авдеевское направления. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Харькова видели бойцов «Азова». Лебедев утверждал, что они передвигаются по центральной части города небольшими группами по 2-3 человека. *Нацбатальон «Азов» признан запрещенной в России террористической организацией
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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