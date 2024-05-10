Bloomberg: стратегический участок в Арктике выставили на аукцион

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По мнению СМИ, сделка будет иметь геополитические последствия
По мнению СМИ, сделка будет иметь геополитические последствия Фото:

Участок земли на Шпицбергене (архипелаг Арктики) выставили на продажу. Его оценили в 323 млн долларов, передает Bloomberg.

«Участок земли на архипелаге Шпицберген в Арктике продают за 300 млн евро (323 млн долларов). Сделка определенно повлечет геополитические изменения», — пишет агентство у себя на сайте. По мнению журналистов, у покупателя появится возможность создать «стратегический плацдарм» на территории.

Это решение было в связи с климатическими изменениями. По данным Bloomberg, таянье льда в районе Шпицбергена является благом для РФ, которая может расширить судоходные маршруты и нарастить запасы энергии.

Ранее в адрес Минэнерго РФ был направлен запрос с предложением по решению проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке. Для этого требуется построить в регионе комплексы тепловой генерации и ветряных и солнечных станций. Проект оценили в 1 трлн рублей.

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Участок земли на Шпицбергене (архипелаг Арктики) выставили на продажу. Его оценили в 323 млн долларов, передает Bloomberg. «Участок земли на архипелаге Шпицберген в Арктике продают за 300 млн евро (323 млн долларов). Сделка определенно повлечет геополитические изменения», — пишет агентство у себя на сайте. По мнению журналистов, у покупателя появится возможность создать «стратегический плацдарм» на территории. Это решение было в связи с климатическими изменениями. По данным Bloomberg, таянье льда в районе Шпицбергена является благом для РФ, которая может расширить судоходные маршруты и нарастить запасы энергии. Ранее в адрес Минэнерго РФ был направлен запрос с предложением по решению проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке. Для этого требуется построить в регионе комплексы тепловой генерации и ветряных и солнечных станций. Проект оценили в 1 трлн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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