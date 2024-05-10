Bloomberg: стратегический участок в Арктике выставили на аукцион

10 мая 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

По мнению СМИ, сделка будет иметь геополитические последствия Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Участок земли на Шпицбергене (архипелаг Арктики) выставили на продажу. Его оценили в 323 млн долларов, передает Bloomberg. «Участок земли на архипелаге Шпицберген в Арктике продают за 300 млн евро (323 млн долларов). Сделка определенно повлечет геополитические изменения», — пишет агентство у себя на сайте . По мнению журналистов, у покупателя появится возможность создать «стратегический плацдарм» на территории. Это решение было в связи с климатическими изменениями. По данным Bloomberg, таянье льда в районе Шпицбергена является благом для РФ, которая может расширить судоходные маршруты и нарастить запасы энергии. Ранее в адрес Минэнерго РФ был направлен запрос с предложением по решению проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке. Для этого требуется построить в регионе комплексы тепловой генерации и ветряных и солнечных станций. Проект оценили в 1 трлн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участок земли на Шпицбергене (архипелаг Арктики) выставили на продажу. Его оценили в 323 млн долларов, передает Bloomberg. «Участок земли на архипелаге Шпицберген в Арктике продают за 300 млн евро (323 млн долларов). Сделка определенно повлечет геополитические изменения», — пишет агентство у себя на сайте. По мнению журналистов, у покупателя появится возможность создать «стратегический плацдарм» на территории. Это решение было в связи с климатическими изменениями. По данным Bloomberg, таянье льда в районе Шпицбергена является благом для РФ, которая может расширить судоходные маршруты и нарастить запасы энергии. Ранее в адрес Минэнерго РФ был направлен запрос с предложением по решению проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке. Для этого требуется построить в регионе комплексы тепловой генерации и ветряных и солнечных станций. Проект оценили в 1 трлн рублей.