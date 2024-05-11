Полковник СБУ назвал «тупой пропагандой» заявления о «чудо-оружии» Запада против РФ

Полковник СБУ Стариков: слова о победе над РФ «чудо-оружием» Запада — пропаганда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, дозор, всу, сбу, украинские военные,  stock
Стариков заявил, что никакого «чудо-оружия» Запада не существует Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявления о том, что Запад якобы имеет «чудо-оружие», которое применит против России, является пропагандой. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

«Вот якобы придут снаряды, и мы Россию остановим. Это очередная ложь. Нам сначала рассказывали, что придут Байрактары (БПЛА), „святая“ Джавелина (противотанковый ракетный комплекс), что там еще… „Леопарды“, „Абрамсы“, „ATACMSы“, теперь до снарядов дошли, а потом до патронов. … Вся эта тупая пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у населения», — возмутился эксперт в интервью Politeka.

Ранее издание The Independent писало, что НАТО проводят учения с прицелом на Россию. Они проводятся под руководством Британии. Издание отмечает, что учения демонстрируют готовность сил НАТО к действиям в условиях возможного конфликта на восточном фланге альянса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявления о том, что Запад якобы имеет «чудо-оружие», которое применит против России, является пропагандой. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков. «Вот якобы придут снаряды, и мы Россию остановим. Это очередная ложь. Нам сначала рассказывали, что придут Байрактары (БПЛА), „святая“ Джавелина (противотанковый ракетный комплекс), что там еще… „Леопарды“, „Абрамсы“, „ATACMSы“, теперь до снарядов дошли, а потом до патронов. … Вся эта тупая пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у населения», — возмутился эксперт в интервью Politeka. Ранее издание The Independent писало, что НАТО проводят учения с прицелом на Россию. Они проводятся под руководством Британии. Издание отмечает, что учения демонстрируют готовность сил НАТО к действиям в условиях возможного конфликта на восточном фланге альянса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...