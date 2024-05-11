Полковник СБУ назвал «тупой пропагандой» заявления о «чудо-оружии» Запада против РФ

Полковник СБУ Стариков: слова о победе над РФ «чудо-оружием» Запада — пропаганда

11 мая 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

Стариков заявил, что никакого «чудо-оружия» Запада не существует Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления о том, что Запад якобы имеет «чудо-оружие», которое применит против России, является пропагандой. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков. «Вот якобы придут снаряды, и мы Россию остановим. Это очередная ложь. Нам сначала рассказывали, что придут Байрактары (БПЛА), „святая“ Джавелина (противотанковый ракетный комплекс), что там еще… „Леопарды“, „Абрамсы“, „ATACMSы“, теперь до снарядов дошли, а потом до патронов. … Вся эта тупая пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у населения», — возмутился эксперт в интервью Politeka. Ранее издание The Independent писало, что НАТО проводят учения с прицелом на Россию. Они проводятся под руководством Британии. Издание отмечает, что учения демонстрируют готовность сил НАТО к действиям в условиях возможного конфликта на восточном фланге альянса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявления о том, что Запад якобы имеет «чудо-оружие», которое применит против России, является пропагандой. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков. «Вот якобы придут снаряды, и мы Россию остановим. Это очередная ложь. Нам сначала рассказывали, что придут Байрактары (БПЛА), „святая“ Джавелина (противотанковый ракетный комплекс), что там еще… „Леопарды“, „Абрамсы“, „ATACMSы“, теперь до снарядов дошли, а потом до патронов. … Вся эта тупая пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у населения», — возмутился эксперт в интервью Politeka. Ранее издание The Independent писало, что НАТО проводят учения с прицелом на Россию. Они проводятся под руководством Британии. Издание отмечает, что учения демонстрируют готовность сил НАТО к действиям в условиях возможного конфликта на восточном фланге альянса.