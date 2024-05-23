Экс-офицер ОБСЕ раскрыл неприятную для Киева правду о конфликте в Донбассе

Экс-офицер ОБСЕ Боссхард: Киев желал решить проблему в Донбассе военным путем

23 мая 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Европейская система безопасности потерпела неудачу, заявил Ральф Боссхард Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украинским властям было все равно, были ли наблюдатели ОБСЕ на месте или нет, их целью было решить проблему в Донбассе исключительно военным путем еще до начала российской спецоперации. Об этом рассказал бывший сотрудник ОБСЕ на Украине Ральф Боссхард. «Киев хотел решить проблему в Донбассе военным путем, независимо от того, были ли там наблюдатели ОБСЕ или не были. Это им было „до лампочки“», — заявил Боссхард в интервью «Донецкому агентству новостей». Он также рассказал о манипуляциях с отчетами и сокрытии информации в Киеве. Боссхард поделился, что его швейцарские коллеги были недовольны искажением отчетов, которые отправлялись из Украины в Вену. Они замечали значительные расхождения между отчетами, которые писали они сами, и отчетами, которые получали в конечном итоге делегации в столице Австрии. Боссхард также уверен, что система европейской безопасности потерпела неудачу из-за действий Запада. Экс-офицер ОБСЕ подчеркнул, что неэффективность европейской дипломатии наблюдается, например, в конфликтах между Ираном и Израилем, где решающую роль играют другие страны, а не страны западной Европы. Он также выразил уверенность в том, что именно НАТО и Евросоюз способствовали снижению влияния европейцев на континенте. Ральф Боссхард служил в миссии ОБСЕ на Украине с 2014 года, занимал различные должности, связанные с операциями и советами по военным вопросам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинским властям было все равно, были ли наблюдатели ОБСЕ на месте или нет, их целью было решить проблему в Донбассе исключительно военным путем еще до начала российской спецоперации. Об этом рассказал бывший сотрудник ОБСЕ на Украине Ральф Боссхард. «Киев хотел решить проблему в Донбассе военным путем, независимо от того, были ли там наблюдатели ОБСЕ или не были. Это им было „до лампочки“», — заявил Боссхард в интервью «Донецкому агентству новостей». Он также рассказал о манипуляциях с отчетами и сокрытии информации в Киеве. Боссхард поделился, что его швейцарские коллеги были недовольны искажением отчетов, которые отправлялись из Украины в Вену. Они замечали значительные расхождения между отчетами, которые писали они сами, и отчетами, которые получали в конечном итоге делегации в столице Австрии. Боссхард также уверен, что система европейской безопасности потерпела неудачу из-за действий Запада. Экс-офицер ОБСЕ подчеркнул, что неэффективность европейской дипломатии наблюдается, например, в конфликтах между Ираном и Израилем, где решающую роль играют другие страны, а не страны западной Европы. Он также выразил уверенность в том, что именно НАТО и Евросоюз способствовали снижению влияния европейцев на континенте. Ральф Боссхард служил в миссии ОБСЕ на Украине с 2014 года, занимал различные должности, связанные с операциями и советами по военным вопросам.