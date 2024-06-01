Путин поблагодарил фонд «Защитники Отечества» за помощь бойцам СВО

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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин поблагодарил Цивилеву и ее команду за работу Фото:

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой поблагодарил ее команду за работу. Организация специализируется на поддержке ветеранов специальной военной операции, а также их семей.

«Хочу поблагодарить Вас и всю Вашу команду за то, что вы делаете», — сказал Владимир Путин в ходе общения. Его цитату передает официальный сайт Кремля. Глава государства предложил председателю фонда обсудить возникающие проблемы и вопросы. Он также признался, что он часто слышит позитивные оценки работы фонда со стороны.

В апреле 2023 года президент России подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества». В июне того же года во всех 89 регионах России открылись филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. В апреле фонд решил почти 800 тысяч проблем ветеранов СВО.

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой поблагодарил ее команду за работу. Организация специализируется на поддержке ветеранов специальной военной операции, а также их семей. «Хочу поблагодарить Вас и всю Вашу команду за то, что вы делаете», — сказал Владимир Путин в ходе общения. Его цитату передает официальный сайт Кремля. Глава государства предложил председателю фонда обсудить возникающие проблемы и вопросы. Он также признался, что он часто слышит позитивные оценки работы фонда со стороны. В апреле 2023 года президент России подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества». В июне того же года во всех 89 регионах России открылись филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. В апреле фонд решил почти 800 тысяч проблем ветеранов СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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