В соцсети X разрешили публиковать порнографию

В социальной сети X (в прошлом Twitter) разрешили пользователям публиковать контент для взрослых. Об этом говорится в разделе «Политика в отношении контента для взрослых».
«Мы считаем, что у пользователей должна быть возможность создавать, распространять, потреблять материалы, связанные с сексуальной тематикой, при условии, что они производятся и распространяются по обоюдному согласию. Самовыражение, визуальное или письменное, может быть законной формой художественного самовыражения», — приводит издание TechCrunch информацию из раздела.
Уточняется, что такой контент не может находиться на аватарке или баннере. При этом платформа требует от пользователей помечать свои материалы, содержащие порнографию.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск, которому принадлежит социальная сеть X, заявил, что платформа окончательно перешла на новый домен X.com. Маск пояснил, что все ссылки на старую соцсеть будут автоматически перенаправлены на новый URL-адрес. Несмотря на полную смену домена и имени, соцсеть сохранила прежние настройки конфиденциальности и защиты данных, пишет «Национальная служба новостей».
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