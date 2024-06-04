Дорожники ограничили движение из Екатеринбурга в Курган. Фото

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Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 "Урал" "Москва - Челябинск". Екатеринбург, капитальный ремонт, ремонт дороги, трасса, дорога, дорога м-5
Водителей призвали руководствоваться временными знаками Фото:

На трассе Р-351 Екатеринбург — Шадринск — Курган ограничено движение на время укладки асфальтобетонной смеси. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«На 31-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург — Шадринск — Курган дорожные службы проводят работы по укладке асфальтобетонной смеси. В связи с этим движение транспорта в направлении Кургана ограничено. Оно осуществляется по одной полосе», — пояснили в ведомстве.

Автомобилистов призвали снижать скорость в местах проведения работ и быть бдительными. «Важно руководствоваться временными дорожными знаками», — подчеркнули в ГАИ.

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На трассе Р-351 Екатеринбург — Шадринск — Курган ограничено движение на время укладки асфальтобетонной смеси. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На 31-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург — Шадринск — Курган дорожные службы проводят работы по укладке асфальтобетонной смеси. В связи с этим движение транспорта в направлении Кургана ограничено. Оно осуществляется по одной полосе», — пояснили в ведомстве. Автомобилистов призвали снижать скорость в местах проведения работ и быть бдительными. «Важно руководствоваться временными дорожными знаками», — подчеркнули в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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