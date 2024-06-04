Дорожники ограничили движение из Екатеринбурга в Курган. Фото

04 июня 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Водителей призвали руководствоваться временными знаками Фото: Анна Майорова © URA.RU На трассе Р-351 Екатеринбург — Шадринск — Курган ограничено движение на время укладки асфальтобетонной смеси. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На 31-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург — Шадринск — Курган дорожные службы проводят работы по укладке асфальтобетонной смеси. В связи с этим движение транспорта в направлении Кургана ограничено. Оно осуществляется по одной полосе», — пояснили в ведомстве. Автомобилистов призвали снижать скорость в местах проведения работ и быть бдительными. «Важно руководствоваться временными дорожными знаками», — подчеркнули в ГАИ. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Р-351 Екатеринбург — Шадринск — Курган ограничено движение на время укладки асфальтобетонной смеси. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На 31-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург — Шадринск — Курган дорожные службы проводят работы по укладке асфальтобетонной смеси. В связи с этим движение транспорта в направлении Кургана ограничено. Оно осуществляется по одной полосе», — пояснили в ведомстве. Автомобилистов призвали снижать скорость в местах проведения работ и быть бдительными. «Важно руководствоваться временными дорожными знаками», — подчеркнули в ГАИ.