Президент Азербайджана распустил парламент республики

Глава Азербайджана Ильхам Алиев распустил Национальное Собрание Республики. В связи с этим заседание Собрания и досрочные выборы назначены на 1 сентября 2024 года. Об этом говорится в соответствующем документе.
«Президент Азербайджана распустил парламент страны, внеочередные выборы назначены на 1 сентября. <...> Шестой призыв должен быть опубликован Национальным Собранием Азербайджанской Республики», — говорится в постановлении. Оно размещено на сайте президента Республики.
Ранее глава Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное Собрание. Назначение новых выборов он поручил главе партии «Национальное объединение» Жордану Барделлу, пишет 360.ru.
Также Politico сообщило, что досрочное голосование во Франции может стать самым разрушительным голосованием не только для страны, но и для Запада, НАТО и Евросоюза. Франция занимает лидирующую позицию в Европейском Союзе, имеет вес в Совете Безопасности ООН и обладает значительным военным влиянием, что придает грядущим выборам особую важность на международном уровне. Степень влияния сопоставима с «мировыми» президентскими выборами в США, где в ноябре состоялась борьба между нынешним президентом США Джо Байденом и экс-главой страны Дональдом Трампом, пишет Pravda.Ru.
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