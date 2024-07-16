Отключения электроэнергии затронули еще один регион России

В результате сбоя в работе генерирующего оборудования часть Запорожской области оказалась обесточена. Веерные отключения электроэнергии зафиксированы в нескольких районах субъекта.
«Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области», — сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что обесточивание наблюдается в Акимовском и Мелитопольском районах, а также в некоторых населенных пунктах Мелитопольского городского округа.
Ранее из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС были введены ограничения в энергосистеме некоторых регионов России. В материале URA.RU опубликован список субъектов, столкнувшихся с отключением электроэнергии.
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В результате сбоя в работе генерирующего оборудования часть Запорожской области оказалась обесточена. Веерные отключения электроэнергии зафиксированы в нескольких районах субъекта. «Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области», — сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что обесточивание наблюдается в Акимовском и Мелитопольском районах, а также в некоторых населенных пунктах Мелитопольского городского округа. Ранее из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС были введены ограничения в энергосистеме некоторых регионов России. В материале URA.RU опубликован список субъектов, столкнувшихся с отключением электроэнергии.