16 июля 2024

Отключения электроэнергии затронули еще один регион России

Балицкий: отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ток, лэп, провода, напряжение, электричество, степь
Отключения электроэнергии затронули несколько районов Запорожской области Фото:

В результате сбоя в работе генерирующего оборудования часть Запорожской области оказалась обесточена. Веерные отключения электроэнергии зафиксированы в нескольких районах субъекта.

«Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области», — сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что обесточивание наблюдается в Акимовском и Мелитопольском районах, а также в некоторых населенных пунктах Мелитопольского городского округа.

Ранее из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС были введены ограничения в энергосистеме некоторых регионов России. В материале URA.RU опубликован список субъектов, столкнувшихся с отключением электроэнергии.

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В результате сбоя в работе генерирующего оборудования часть Запорожской области оказалась обесточена. Веерные отключения электроэнергии зафиксированы в нескольких районах субъекта. «Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области», — сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что обесточивание наблюдается в Акимовском и Мелитопольском районах, а также в некоторых населенных пунктах Мелитопольского городского округа. Ранее из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС были введены ограничения в энергосистеме некоторых регионов России. В материале URA.RU опубликован список субъектов, столкнувшихся с отключением электроэнергии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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