Отключения электроэнергии затронули еще один регион России

Балицкий: отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области

17 июля 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

Отключения электроэнергии затронули несколько районов Запорожской области Фото: Илья Московец © URA.RU В результате сбоя в работе генерирующего оборудования часть Запорожской области оказалась обесточена. Веерные отключения электроэнергии зафиксированы в нескольких районах субъекта. «Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области», — сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что обесточивание наблюдается в Акимовском и Мелитопольском районах, а также в некоторых населенных пунктах Мелитопольского городского округа. Ранее из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС были введены ограничения в энергосистеме некоторых регионов России. В материале URA.RU опубликован список субъектов, столкнувшихся с отключением электроэнергии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате сбоя в работе генерирующего оборудования часть Запорожской области оказалась обесточена. Веерные отключения электроэнергии зафиксированы в нескольких районах субъекта. «Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области», — сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что обесточивание наблюдается в Акимовском и Мелитопольском районах, а также в некоторых населенных пунктах Мелитопольского городского округа. Ранее из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС были введены ограничения в энергосистеме некоторых регионов России. В материале URA.RU опубликован список субъектов, столкнувшихся с отключением электроэнергии.