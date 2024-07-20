Блогера Эдварда Билла посадили на 13 суток по статье об административном правонарушении. Такое решение вынес Мещанский районный суд Москвы.
«Постановлением Мещанского районного суда Москвы Биль Эдуард Юрьевич (настоящее имя блогера — прим. ред.) признан виновным в совершении мелкого хулиганства по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Биллу назначено наказание в виде административного ареста на срок 13 суток.
Эдвард Билл был задержан за то, что вышел на прогулку в центр Москвы в одежде, схожей с формой сотрудника полиции. Каких-либо отличительных знаков на «форме» не было. В таком виде Билл проехался на электросамокате. Как сообщает 360.Ru, на этой одежде Билла была надпись «самокатная патрульная служба».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.