Блогера Эдварда Билла посадили на 13 суток

20 июля 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Биллу назначено наказание за мелкое хулиганство Фото: Пресс-служба Мещанского районного суда Москвы https://t.me/moscowcourts/4079 Блогера Эдварда Билла посадили на 13 суток по статье об административном правонарушении. Такое решение вынес Мещанский районный суд Москвы. «Постановлением Мещанского районного суда Москвы Биль Эдуард Юрьевич (настоящее имя блогера — прим. ред.) признан виновным в совершении мелкого хулиганства по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Биллу назначено наказание в виде административного ареста на срок 13 суток. Эдвард Билл был задержан за то, что вышел на прогулку в центр Москвы в одежде, схожей с формой сотрудника полиции. Каких-либо отличительных знаков на «форме» не было. В таком виде Билл проехался на электросамокате. Как сообщает 360.Ru, на этой одежде Билла была надпись «самокатная патрульная служба». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогера Эдварда Билла посадили на 13 суток по статье об административном правонарушении. Такое решение вынес Мещанский районный суд Москвы. «Постановлением Мещанского районного суда Москвы Биль Эдуард Юрьевич (настоящее имя блогера — прим. ред.) признан виновным в совершении мелкого хулиганства по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Биллу назначено наказание в виде административного ареста на срок 13 суток. Эдвард Билл был задержан за то, что вышел на прогулку в центр Москвы в одежде, схожей с формой сотрудника полиции. Каких-либо отличительных знаков на «форме» не было. В таком виде Билл проехался на электросамокате. Как сообщает 360.Ru, на этой одежде Билла была надпись «самокатная патрульная служба».