Генинспектор Бундесвера ужаснулся росту военной мощи России

Россия стремительно наращивает военную мощь, производя более тысячи танков ежегодно. Это заставляет Бундесвер тревожиться, признался генеральный инспектор ВС ФРГ Карстен Бройер в интервью газете Tagesspiegel.
«Российская армия ежегодно добавляет от 1000 до 1500 дополнительных танков. В пяти крупнейших европейских государствах-членах НАТО имеется только половина из них», — рассказал Бройер. Он отметил, что способность России к обновлению парка военной техники и заявления президента России Владимира Путина заставляют Бундесвер тревожиться.
Ранее в Пентагоне восхитились стремительным развитием ядерного оружия России. По словам генерала ВВС США Энтони Коттона, такие показатели позволят РФ превысить американские запасы подобного вооружения.
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