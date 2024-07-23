Генинспектор Бундесвера ужаснулся росту военной мощи России

Генинспектор Бундесвера Бройер ужаснулся росту военной мощи России
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Бройер высоко оценил российское производство танков
Бройер высоко оценил российское производство танков Фото:

Россия стремительно наращивает военную мощь, производя более тысячи танков ежегодно. Это заставляет Бундесвер тревожиться, признался генеральный инспектор ВС ФРГ Карстен Бройер в интервью газете Tagesspiegel.

«Российская армия ежегодно добавляет от 1000 до 1500 дополнительных танков. В пяти крупнейших европейских государствах-членах НАТО имеется только половина из них», — рассказал Бройер. Он отметил, что способность России к обновлению парка военной техники и заявления президента России Владимира Путина заставляют Бундесвер тревожиться.

Ранее в Пентагоне восхитились стремительным развитием ядерного оружия России. По словам генерала ВВС США Энтони Коттона, такие показатели позволят РФ превысить американские запасы подобного вооружения.

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Россия стремительно наращивает военную мощь, производя более тысячи танков ежегодно. Это заставляет Бундесвер тревожиться, признался генеральный инспектор ВС ФРГ Карстен Бройер в интервью газете Tagesspiegel. «Российская армия ежегодно добавляет от 1000 до 1500 дополнительных танков. В пяти крупнейших европейских государствах-членах НАТО имеется только половина из них», — рассказал Бройер. Он отметил, что способность России к обновлению парка военной техники и заявления президента России Владимира Путина заставляют Бундесвер тревожиться. Ранее в Пентагоне восхитились стремительным развитием ядерного оружия России. По словам генерала ВВС США Энтони Коттона, такие показатели позволят РФ превысить американские запасы подобного вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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