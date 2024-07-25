Разведчик ВС РФ, получивший ранения, самостоятельно произвел ампутацию руки: главное об СВО за 25 июля

Разведчик ВС РФ пострадал от взрыва противопехотной мины, что привело к серьезным повреждениям правой руки. В срочной ситуации он произвел ампутацию самостоятельно, используя ножницы из аптечки. URA.RU собрало главные новости о спецоперации к вечеру 25 июля.
Разведчик ВС РФ, ампутировал себе руку после получения ранений
Разведчик ВС РФ, выполняя задание, наткнулся на противопехотную мину, что вызвало взрыв. В результате падения военного на землю активировалась вторая мина, что серьезно повредило его правую руку. Чтобы не терять время, он самостоятельно ампутировал себе руку ножницами из аптечки после того, как его товарищи не смогли помочь. Несмотря на тяжелые травмы и значительную потерю крови, бойцу удалось добраться до квадроцикла медиков, которые доставили его в полевой госпиталь, где ему оказали помощь.
Следователи нашли 47 тел мирных жителей в Авдеевке
В Авдеевке российские следователи нашли тела 47 мирных жителей, из которых опознаны 24. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики СК. По его словам, все жертвы погибли в ходе боевых действий. Работы по идентификации продолжаются, для осмотра мест происшествий задействована тяжелая техника. Следствие также ищет пропавших граждан и собирает генетический материал от родственников для опознания. Число найденных погибших продолжает расти.
Песков потребовал от Украины уточнений по заявлениям о переговорах
Россия требует разъяснений от Украины касаемо мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил наличие законодательных запретов на контакты с Россией, что создает трудности, и подчеркнул, что российской стороне нужно больше информации о позиции Украины и ее готовности к переговорам. Песков добавил, что ситуация в данный момент остается неясной из-за противоречивых заявлений.
Западные инструкторы на Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные инструкторы на Украине являются законной целью для российской армии. Он отметил, что США и другие западные страны активно вовлечены в конфликт. Эти высказывания были сделаны во время заседания Совета безопасности ООН.
Российские войска уничтожили до пяти американских Bradley
Российские войска нанесли удар по площадке с иностранной техникой ВСУ, уничтожив до пяти американских БМП Bradley и склад горюче-смазочных материалов. Также атакованы пункты базирования безэкипажных катеров и ремонтные цехи. Кроме того, системы ПВО сбили три снаряда HIMARS и 52 беспилотника.
Российская армия ликвидировала около 680 военных ВСУ и заняла выгодные позиции в ДНР
Российские войска нанесли удар по украинским позициям, уничтожив гаубицы, пикапы и танк. «Южная» группировка войск РФ заняла стратегически важные позиции в Донецке и нанесла значительные потери ВСУ, включая до 680 украинских военных. В бою принимали участие пять бригад ВСУ в районах Часова Яра и других населенных пунктах. Потери украинской техники включают один танк, две БМП, два ББМ, четыре пикапа и несколько гаубиц различных моделей, передает Пятый канал.
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