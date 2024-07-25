Mash: разведчик ВС РФ, получивший ранения, ампутировал себе руку

25 июля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Раненый разведчик прошел километр до расположения врачей Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведчик ВС РФ во время выполнения задания наткнулся на противопехотную мину, что вызвало взрыв и, как следствие, привело к активации второй мины. В результате этого инцидента его правая рука получила серьезные повреждения. Не желая терять время, разведчик взял ножницы из своей аптечки и самостоятельно ампутировал себе руку. «У бойца оказалась сильно повреждена правая рука. Когда к нему подбежали боевые товарищи, он попросил их отрезать наполовину оторванную руку, но те не смогли это сделать. Тогда разведчик взял ножницы из аптечки и сделал это сам», — пишет telegram-канал «Mash на Донбассе». Там добавили, что боец наткнулся на противопехотную мину, что привело к взрыву. Затем в результате падения военный задел и вторую мину. После этого он сумел преодолеть примерно километр до места, где находился квадроцикл медицинских работников. Врачи срочно доставили его в полевой госпиталь, где диагностировали значительную потерю крови, а также ранения стопы, осколки в голове и многочисленные травмы по всему телу. Несмотря на все трудности, благодаря оперативным действиям, военнослужащий выжил, передали в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разведчик ВС РФ во время выполнения задания наткнулся на противопехотную мину, что вызвало взрыв и, как следствие, привело к активации второй мины. В результате этого инцидента его правая рука получила серьезные повреждения. Не желая терять время, разведчик взял ножницы из своей аптечки и самостоятельно ампутировал себе руку. «У бойца оказалась сильно повреждена правая рука. Когда к нему подбежали боевые товарищи, он попросил их отрезать наполовину оторванную руку, но те не смогли это сделать. Тогда разведчик взял ножницы из аптечки и сделал это сам», — пишет telegram-канал «Mash на Донбассе». Там добавили, что боец наткнулся на противопехотную мину, что привело к взрыву. Затем в результате падения военный задел и вторую мину. После этого он сумел преодолеть примерно километр до места, где находился квадроцикл медицинских работников. Врачи срочно доставили его в полевой госпиталь, где диагностировали значительную потерю крови, а также ранения стопы, осколки в голове и многочисленные травмы по всему телу. Несмотря на все трудности, благодаря оперативным действиям, военнослужащий выжил, передали в telegram-канале.