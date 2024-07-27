27 июля 2024

Mash: нефтебаза в Курской области загорелась после атаки беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтебаза могла загореться в Курской области
Нефтебаза могла загореться в Курской области Фото:

На нефтебазе в Курской области возник пожар после сообщений о возможной атаке украинских БПЛА. Согласно сообщению Mash, удар мог быть нанесен по объекту в деревне Полевая около 1:50 ночи.

«Нефтебаза горит в Курской области после атаки украинских БПЛА», — сообщает telegram-канал Mash. Официального подтверждения этой информации, однако, не было.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее предупредил жителей о возможной опасности атак БПЛА. Он призвал к бдительности и соблюдению мер безопасности.

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Курской области. Ответ ожидается.

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На нефтебазе в Курской области возник пожар после сообщений о возможной атаке украинских БПЛА. Согласно сообщению Mash, удар мог быть нанесен по объекту в деревне Полевая около 1:50 ночи. «Нефтебаза горит в Курской области после атаки украинских БПЛА», — сообщает telegram-канал Mash. Официального подтверждения этой информации, однако, не было. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее предупредил жителей о возможной опасности атак БПЛА. Он призвал к бдительности и соблюдению мер безопасности. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Курской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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