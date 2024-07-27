Mash: нефтебаза в Курской области загорелась после атаки беспилотников

На нефтебазе в Курской области возник пожар после сообщений о возможной атаке украинских БПЛА. Согласно сообщению Mash, удар мог быть нанесен по объекту в деревне Полевая около 1:50 ночи.
«Нефтебаза горит в Курской области после атаки украинских БПЛА», — сообщает telegram-канал Mash. Официального подтверждения этой информации, однако, не было.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее предупредил жителей о возможной опасности атак БПЛА. Он призвал к бдительности и соблюдению мер безопасности.
URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Курской области. Ответ ожидается.
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