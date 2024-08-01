El Pais: Будапешт заявил ЕС, что миротворческая миссия мира по Украине завершена

01 августа 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Венгрия заявила о том, что считает мирную миссию на Украине завершенной Фото: Владимир Зеленский/https://x.com/ZelenskyyUa Венгрия объявила странам Евросоюза (ЕС) о прекращении «миротворческой миссии» на Украине. Эту информацию передали иностранные СМИ. «Будапешт заверяет государства-члены [ЕС], что прекращает свою предполагаемую „миротворческую миссию“ на Украине», — заявила испанская газета El Paris со ссылкой на источники. Там добавили, что отношения Будапешта и ЕС ухудшились после начала «миротворческой миссии» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Из-за этого Будапешт направил ноту государствам-членам ЕС о завершении мирной миссии на Украине. Однако европейские государства считают, что Орбан может возобновить миссию в любой момент. Ранее орбан начал миссию для решения конфликта между Украиной и Россией. Он посетил украинского лидера Владимира Зеленского, президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии и адвокат Ульрих Зингер рассказал, что переговорами с Путиным премьер Венгрии опроверг риторику Запада о том, что с Владимиром Путиным не получится договориться. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». Сам Орбан заявлял, что, несмотря на критику его миссии представителями ЕС, «брожение началось». Он отметил, что Европа медленно движется от военной к мирной политике. Эту информацию передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Венгрия объявила странам Евросоюза (ЕС) о прекращении «миротворческой миссии» на Украине. Эту информацию передали иностранные СМИ. «Будапешт заверяет государства-члены [ЕС], что прекращает свою предполагаемую „миротворческую миссию“ на Украине», — заявила испанская газета El Paris со ссылкой на источники. Там добавили, что отношения Будапешта и ЕС ухудшились после начала «миротворческой миссии» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Из-за этого Будапешт направил ноту государствам-членам ЕС о завершении мирной миссии на Украине. Однако европейские государства считают, что Орбан может возобновить миссию в любой момент. Ранее орбан начал миссию для решения конфликта между Украиной и Россией. Он посетил украинского лидера Владимира Зеленского, президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии и адвокат Ульрих Зингер рассказал, что переговорами с Путиным премьер Венгрии опроверг риторику Запада о том, что с Владимиром Путиным не получится договориться. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». Сам Орбан заявлял, что, несмотря на критику его миссии представителями ЕС, «брожение началось». Он отметил, что Европа медленно движется от военной к мирной политике. Эту информацию передает «Царьград».