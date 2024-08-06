МИД назвал статьи о подготовке покушения на Путина в день ВМФ некорректными

МИД РФ: информация о предотвращении покушения на Путина в день ВМФ некорректна
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Информация о сорванном покушении на Путина – фейк, СМИ некорректно истолковали заявления руководства МИД РФ
Информация о сорванном покушении на Путина – фейк, СМИ некорректно истолковали заявления руководства МИД РФ Фото:

МИД России опроверг информацию о готовящемся покушении на Президента страны Владимира Путина и Министра обороны Алексея Белоусова. Сообщения в СМИ оказались следствием неправильной трактовки слов заместителя министра Сергея Рябкова. Об этом сообщили в МИД России.

«Мы избежали нового эскалационного витка. Тот конкретный эпизод очень тревожный... Тот конкретный эпизод, что называется, проехали, слава Богу», — отметил Рябков в интервью телеканалу «Россия-1». Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале.

Заявления заместителя министра были истолкованы некоторыми СМИ как подтверждение готовившегося покушения, однако МИД уточняет, что Рябков не подтвердил эту информацию и лишь упомянул «определенную увязку» с внутренними событиями России. МИД призывал журналистов к аккуратности в публикации материалов и обращению за разъяснениями при необходимости.

Ранее сообщалось, что Рябков сообщил о предотвращении планировавшегося спецслужбами Украины нападения на Путина во время военно-морского парада 28 июля в Санкт-Петербурге. URA.RU подготовило материал, в котором собрала всю известную о покушении информацию. 

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МИД России опроверг информацию о готовящемся покушении на Президента страны Владимира Путина и Министра обороны Алексея Белоусова. Сообщения в СМИ оказались следствием неправильной трактовки слов заместителя министра Сергея Рябкова. Об этом сообщили в МИД России. «Мы избежали нового эскалационного витка. Тот конкретный эпизод очень тревожный... Тот конкретный эпизод, что называется, проехали, слава Богу», — отметил Рябков в интервью телеканалу «Россия-1». Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале. Заявления заместителя министра были истолкованы некоторыми СМИ как подтверждение готовившегося покушения, однако МИД уточняет, что Рябков не подтвердил эту информацию и лишь упомянул «определенную увязку» с внутренними событиями России. МИД призывал журналистов к аккуратности в публикации материалов и обращению за разъяснениями при необходимости. Ранее сообщалось, что Рябков сообщил о предотвращении планировавшегося спецслужбами Украины нападения на Путина во время военно-морского парада 28 июля в Санкт-Петербурге. URA.RU подготовило материал, в котором собрала всю известную о покушении информацию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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