МИД назвал статьи о подготовке покушения на Путина в день ВМФ некорректными

МИД России опроверг информацию о готовящемся покушении на Президента страны Владимира Путина и Министра обороны Алексея Белоусова. Сообщения в СМИ оказались следствием неправильной трактовки слов заместителя министра Сергея Рябкова. Об этом сообщили в МИД России.
«Мы избежали нового эскалационного витка. Тот конкретный эпизод очень тревожный... Тот конкретный эпизод, что называется, проехали, слава Богу», — отметил Рябков в интервью телеканалу «Россия-1». Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале.
Заявления заместителя министра были истолкованы некоторыми СМИ как подтверждение готовившегося покушения, однако МИД уточняет, что Рябков не подтвердил эту информацию и лишь упомянул «определенную увязку» с внутренними событиями России. МИД призывал журналистов к аккуратности в публикации материалов и обращению за разъяснениями при необходимости.
Ранее сообщалось, что Рябков сообщил о предотвращении планировавшегося спецслужбами Украины нападения на Путина во время военно-морского парада 28 июля в Санкт-Петербурге. URA.RU подготовило материал, в котором собрала всю известную о покушении информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.