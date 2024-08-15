Sky News: ВСУ используют танки Challenger 2 в Курской области

В Курской области ВСУ используют танки Challenger 2, которые были поставлены Великобританией. Об этом сообщает телеканал Sky News. Отмечается, что всего Британия поставила Киеву таких 14 танков.
«Sky News не располагает информацией о том, какое количество танков Challenger 2 было использовано ВСУ в ходе вылазки в Курскую область. <…> Эти машины управляются военнослужащими 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — передает телеканал, ссылаясь на источник. Всего Киеву было предоставлено 14 таких боевых машин. Однако, по данным военного журналиста Александра Зимовского, у ВСУ по состоянию на данный момент остается семь Challenger 2 из 14, остальные были уничтожены ВС РФ.
Также газета The Times сообщила, ссылаясь на представителя Минобороны Великобритании, что британское правительство разрешило Украине применять поставленное вооружение для операций в Курской области. Это разрешение охватывает все виды вооружений, за исключением дальнобойных ракет Storm Shadow.
С февраля 2022 года Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму 7,6 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 9,7 миллиарда долларов США). Помимо танков Challenger 2 и ракет Storm Shadow, британская сторона передала Киеву самоходные гаубицы AS90, реактивные системы залпового огня M270 и противотанковые ракетные комплексы NLAW.
Ранее российские военкоры сообщили об уничтожении танка Challenger 2 в приграничной зоне Курской области. Удар был нанесен с использованием дрона-камикадзе «Ланцет-3», что привело к детонации боекомплекта танка.
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В Курской области ВСУ используют танки Challenger 2, которые были поставлены Великобританией. Об этом сообщает телеканал Sky News. Отмечается, что всего Британия поставила Киеву таких 14 танков. «Sky News не располагает информацией о том, какое количество танков Challenger 2 было использовано ВСУ в ходе вылазки в Курскую область. <…> Эти машины управляются военнослужащими 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — передает телеканал, ссылаясь на источник. Всего Киеву было предоставлено 14 таких боевых машин. Однако, по данным военного журналиста Александра Зимовского, у ВСУ по состоянию на данный момент остается семь Challenger 2 из 14, остальные были уничтожены ВС РФ. Также газета The Times сообщила, ссылаясь на представителя Минобороны Великобритании, что британское правительство разрешило Украине применять поставленное вооружение для операций в Курской области. Это разрешение охватывает все виды вооружений, за исключением дальнобойных ракет Storm Shadow. С февраля 2022 года Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму 7,6 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 9,7 миллиарда долларов США). Помимо танков Challenger 2 и ракет Storm Shadow, британская сторона передала Киеву самоходные гаубицы AS90, реактивные системы залпового огня M270 и противотанковые ракетные комплексы NLAW. Ранее российские военкоры сообщили об уничтожении танка Challenger 2 в приграничной зоне Курской области. Удар был нанесен с использованием дрона-камикадзе «Ланцет-3», что привело к детонации боекомплекта танка.