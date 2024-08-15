В Курской области уничтожен первый британский танк Challenger 2. Видео

ВС РФ ударили дроном-камикадзе по британскому танку Challenger 2
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, Челленджер 2,  stock
ВС РФ ударили дроном-камикадзе по британскому танку Challenger 2, сообщают российские военкоры Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российская армия уничтожила британский танк Challenger 2 в приграничье Курской области. Об этом сообщают российские военкоры. Отмечается, что удар был нанесен дроном-камикадзе «Ланцет-3».

«После точного удара боекомплект британского танка [Challenger 2] детонировал, полностью уничтожив машину», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны». Там же было опубликовано видео, на котором видно как БПЛА сдетонировал и поразил танк одним ударом.

Ранее военный журналист Александр Зимовский сообщил, что у ВСУ осталось всего лишь 7 таких танков из 14, которые были отправлены на Украину. Остальные уничтожены бойцами ВС РФ. Также недавно в пресс-службе британского правительства объявили о начале производства танка Challenger 3. Отмечается, что он станет «самым смертоносным и живучим танком» в армии, потому что обладает современными боевыми технологиями.

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Российская армия уничтожила британский танк Challenger 2 в приграничье Курской области. Об этом сообщают российские военкоры. Отмечается, что удар был нанесен дроном-камикадзе «Ланцет-3». «После точного удара боекомплект британского танка [Challenger 2] детонировал, полностью уничтожив машину», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны». Там же было опубликовано видео, на котором видно как БПЛА сдетонировал и поразил танк одним ударом. Ранее военный журналист Александр Зимовский сообщил, что у ВСУ осталось всего лишь 7 таких танков из 14, которые были отправлены на Украину. Остальные уничтожены бойцами ВС РФ. Также недавно в пресс-службе британского правительства объявили о начале производства танка Challenger 3. Отмечается, что он станет «самым смертоносным и живучим танком» в армии, потому что обладает современными боевыми технологиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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