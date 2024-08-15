Российская армия уничтожила британский танк Challenger 2 в приграничье Курской области. Об этом сообщают российские военкоры. Отмечается, что удар был нанесен дроном-камикадзе «Ланцет-3».
«После точного удара боекомплект британского танка [Challenger 2] детонировал, полностью уничтожив машину», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны». Там же было опубликовано видео, на котором видно как БПЛА сдетонировал и поразил танк одним ударом.
Ранее военный журналист Александр Зимовский сообщил, что у ВСУ осталось всего лишь 7 таких танков из 14, которые были отправлены на Украину. Остальные уничтожены бойцами ВС РФ. Также недавно в пресс-службе британского правительства объявили о начале производства танка Challenger 3. Отмечается, что он станет «самым смертоносным и живучим танком» в армии, потому что обладает современными боевыми технологиями.
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