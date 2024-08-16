Пушилин: количество пострадавших после удара ВСУ по ТЦ «Галактика» выросло

Пострадавшим помогают квалифицированные врачи
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Количество пострадавших после удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке выросло до 13 человек. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«13 мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал Пушилин у себя в telegram-канале. Он подчеркнул, что всем пострадавшим помогают врачи.
ВСУ ударили по ТЦ «Галактика», в результате атаки начался пожар на площади более 10 тысяч квадратов. Из-за обстрела пострадали 11 человек. По словам Пушилина, торговый центр восстановить не удастся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.