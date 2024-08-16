16 августа 2024

Пушилин: количество пострадавших после удара ВСУ по ТЦ «Галактика» выросло

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшим помогают квалифицированные врачи
Пострадавшим помогают квалифицированные врачи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Количество пострадавших после удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке выросло до 13 человек. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«13 мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал Пушилин у себя в telegram-канале. Он подчеркнул, что всем пострадавшим помогают врачи.

ВСУ ударили по ТЦ «Галактика», в результате атаки начался пожар на площади более 10 тысяч квадратов. Из-за обстрела пострадали 11 человек. По словам Пушилина, торговый центр восстановить не удастся.

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Количество пострадавших после удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке выросло до 13 человек. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «13 мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал Пушилин у себя в telegram-канале. Он подчеркнул, что всем пострадавшим помогают врачи. ВСУ ударили по ТЦ «Галактика», в результате атаки начался пожар на площади более 10 тысяч квадратов. Из-за обстрела пострадали 11 человек. По словам Пушилина, торговый центр восстановить не удастся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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