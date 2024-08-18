18 августа 2024

Назван витамин, который препятствует появлению рака кожи

ЧГТРК «Грозный»: витамин D препятствует развитию рака кожи
© Служба новостей «URA.RU»
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Дефицит витамина D у детей связан с повышенным риском развития онкологии Фото:

Новое исследование, проведенное в рамках финской программы по борьбе с раком кожи, показало, что прием витамина D уменьшает риск развития меланомы и других форм рака кожи почти на половину. В эксперименте приняли участие 498 взрослых с повышенным риском заболевания.

«18% тех, кто регулярно принимал витамин D, заболели меланомой, по сравнению с 32% тех, кто его не принимал. По остальным видам рака кожи статистика была следующей: у тех, кто принимал витамин D, рак был обнаружен у 62%, а у тех, кто его не принимал, — у 75%», — передает ЧГТРК «Грозный» ссылаясь на ученых, которые провели в рамках программы по борьбе с раком кожи в Финляндии.

Витамин D играет ключевую роль в организме человека, обеспечивая всасывание кальция и фосфора, необходимых для здоровья костей. Кроме того, хронический дефицит этого витамина у детей связан с повышенным риском развития множества заболеваний в будущем, включая сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, диабет, ожирение и другие.

Ранее URA.RU сообщало, что фундук защищает кости и снижает риски развития рака. Антиоксиданты и витамин Е, содержащиеся в этом орехе, могут снижать риск развития онкологии, а пищевые волокна и полифенолы поддерживают пищеварительную систему. Также этот орех богат кальцием, магнием и железом, что способствует укреплению костей и предотвращению остеопороза.

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Новое исследование, проведенное в рамках финской программы по борьбе с раком кожи, показало, что прием витамина D уменьшает риск развития меланомы и других форм рака кожи почти на половину. В эксперименте приняли участие 498 взрослых с повышенным риском заболевания. «18% тех, кто регулярно принимал витамин D, заболели меланомой, по сравнению с 32% тех, кто его не принимал. По остальным видам рака кожи статистика была следующей: у тех, кто принимал витамин D, рак был обнаружен у 62%, а у тех, кто его не принимал, — у 75%», — передает ЧГТРК «Грозный» ссылаясь на ученых, которые провели в рамках программы по борьбе с раком кожи в Финляндии. Витамин D играет ключевую роль в организме человека, обеспечивая всасывание кальция и фосфора, необходимых для здоровья костей. Кроме того, хронический дефицит этого витамина у детей связан с повышенным риском развития множества заболеваний в будущем, включая сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, диабет, ожирение и другие. Ранее URA.RU сообщало, что фундук защищает кости и снижает риски развития рака. Антиоксиданты и витамин Е, содержащиеся в этом орехе, могут снижать риск развития онкологии, а пищевые волокна и полифенолы поддерживают пищеварительную систему. Также этот орех богат кальцием, магнием и железом, что способствует укреплению костей и предотвращению остеопороза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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