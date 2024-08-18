Назван витамин, который препятствует появлению рака кожи

ЧГТРК «Грозный»: витамин D препятствует развитию рака кожи

19 августа 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Дефицит витамина D у детей связан с повышенным риском развития онкологии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новое исследование, проведенное в рамках финской программы по борьбе с раком кожи, показало, что прием витамина D уменьшает риск развития меланомы и других форм рака кожи почти на половину. В эксперименте приняли участие 498 взрослых с повышенным риском заболевания. «18% тех, кто регулярно принимал витамин D, заболели меланомой, по сравнению с 32% тех, кто его не принимал. По остальным видам рака кожи статистика была следующей: у тех, кто принимал витамин D, рак был обнаружен у 62%, а у тех, кто его не принимал, — у 75%», — передает ЧГТРК «Грозный» ссылаясь на ученых, которые провели в рамках программы по борьбе с раком кожи в Финляндии. Витамин D играет ключевую роль в организме человека, обеспечивая всасывание кальция и фосфора, необходимых для здоровья костей. Кроме того, хронический дефицит этого витамина у детей связан с повышенным риском развития множества заболеваний в будущем, включая сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, диабет, ожирение и другие. Ранее URA.RU сообщало, что фундук защищает кости и снижает риски развития рака. Антиоксиданты и витамин Е, содержащиеся в этом орехе, могут снижать риск развития онкологии, а пищевые волокна и полифенолы поддерживают пищеварительную систему. Также этот орех богат кальцием, магнием и железом, что способствует укреплению костей и предотвращению остеопороза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новое исследование, проведенное в рамках финской программы по борьбе с раком кожи, показало, что прием витамина D уменьшает риск развития меланомы и других форм рака кожи почти на половину. В эксперименте приняли участие 498 взрослых с повышенным риском заболевания. «18% тех, кто регулярно принимал витамин D, заболели меланомой, по сравнению с 32% тех, кто его не принимал. По остальным видам рака кожи статистика была следующей: у тех, кто принимал витамин D, рак был обнаружен у 62%, а у тех, кто его не принимал, — у 75%», — передает ЧГТРК «Грозный» ссылаясь на ученых, которые провели в рамках программы по борьбе с раком кожи в Финляндии. Витамин D играет ключевую роль в организме человека, обеспечивая всасывание кальция и фосфора, необходимых для здоровья костей. Кроме того, хронический дефицит этого витамина у детей связан с повышенным риском развития множества заболеваний в будущем, включая сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, диабет, ожирение и другие. Ранее URA.RU сообщало, что фундук защищает кости и снижает риски развития рака. Антиоксиданты и витамин Е, содержащиеся в этом орехе, могут снижать риск развития онкологии, а пищевые волокна и полифенолы поддерживают пищеварительную систему. Также этот орех богат кальцием, магнием и железом, что способствует укреплению костей и предотвращению остеопороза.