Рубио пригрозил, что Вашингтон в любой момент может отвернуться от украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможности прекращения участия Вашингтона в урегулировании украинского кризиса в любой момент. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу NBC News, опубликованном. По словам Рубио, американская сторона рассматривает вариант отказа от посреднической роли в переговорах между конфликтующими странами.
«В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль. США — единственное в мире государство, которое действительно имеет возможность говорить с обеими сторонами конфликта на Украине, и все приветствуют эту роль», — подчеркнул Рубио в беседе с американскими журналистами.
В ходе интервью Рубио отметил, что Вашингтон регулярно оценивает эффективность предпринимаемых дипломатических шагов. По его словам, дальнейшее участие США в процессе будет зависеть от динамики конфликта и позиции других международных игроков. Также он подчеркнул, что возможность введения дополнительных санкций остается актуальной, если дипломатические усилия не приведут к результату.
Причем Рубио об этом говорил неоднократно. Похожие заявления звучали, например, в апреле 2025 года. Тогда США также давали понять, что могут перестать быть посредником по разрешению украинского конфликта. В интервью NBC Рубио также заявил, что Вашингтон ожидает от украинских властей шагов по разрешению конфликта.
