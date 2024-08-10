10 августа 2024

Назван орех способный побороть рак

Sabah: фундук защищает кости и снижает риски развития рака
© Служба новостей «URA.RU»
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Фундук имеет в себе высокое содержание магния, кальция и железа
Фундук имеет в себе высокое содержание магния, кальция и железа Фото:

Орехи фундука являются очень полезными, помогая здоровью сердца, костей и предостерегая онкологию. Они могут снизить развитие рака, если их регулярно употреблять в сыром виде.

«Польза такого ореха заключается в том, что он содержит в себе белок, клетчатку, а также фитохимические вещества и ненасыщенные жирные кислоты. Также фундук богат такими важными микроэлементами, как кальций, селен и магний», — объясняет турецкое издание Sabah. 

Фундук имеет в себе высокое содержание магния, кальция и железа, которые помогают укрепить костную систему человека. Эти микроэлементы способствуют замедлению появления остеопороза. Также эксперты подчеркнули важность антиоксидантов и витамина Е в этих орехах для профилактики онкологических заболеваний, а еще из-за пищевых волокон и полифенолов поддерживается работа пищеварительной системы.

Ранее URA.RU писало о семи простых способах снизить риск развития деменции. Одним из них было употребление полезных жиров, которые есть в орехах, оливковом масле и авокадо.

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Орехи фундука являются очень полезными, помогая здоровью сердца, костей и предостерегая онкологию. Они могут снизить развитие рака, если их регулярно употреблять в сыром виде. «Польза такого ореха заключается в том, что он содержит в себе белок, клетчатку, а также фитохимические вещества и ненасыщенные жирные кислоты. Также фундук богат такими важными микроэлементами, как кальций, селен и магний», — объясняет турецкое издание Sabah.  Фундук имеет в себе высокое содержание магния, кальция и железа, которые помогают укрепить костную систему человека. Эти микроэлементы способствуют замедлению появления остеопороза. Также эксперты подчеркнули важность антиоксидантов и витамина Е в этих орехах для профилактики онкологических заболеваний, а еще из-за пищевых волокон и полифенолов поддерживается работа пищеварительной системы. Ранее URA.RU писало о семи простых способах снизить риск развития деменции. Одним из них было употребление полезных жиров, которые есть в орехах, оливковом масле и авокадо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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