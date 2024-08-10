Назван орех способный побороть рак

Орехи фундука являются очень полезными, помогая здоровью сердца, костей и предостерегая онкологию. Они могут снизить развитие рака, если их регулярно употреблять в сыром виде.
«Польза такого ореха заключается в том, что он содержит в себе белок, клетчатку, а также фитохимические вещества и ненасыщенные жирные кислоты. Также фундук богат такими важными микроэлементами, как кальций, селен и магний», — объясняет турецкое издание Sabah.
Фундук имеет в себе высокое содержание магния, кальция и железа, которые помогают укрепить костную систему человека. Эти микроэлементы способствуют замедлению появления остеопороза. Также эксперты подчеркнули важность антиоксидантов и витамина Е в этих орехах для профилактики онкологических заболеваний, а еще из-за пищевых волокон и полифенолов поддерживается работа пищеварительной системы.
Ранее URA.RU писало о семи простых способах снизить риск развития деменции. Одним из них было употребление полезных жиров, которые есть в орехах, оливковом масле и авокадо.
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