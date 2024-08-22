Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила письмо губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой разобраться с «неуместными платами» певцу Ярославу Дронову (Shaman) за выступление в Оренбурге. Об этом сообщает канал RTVI в своем telegram-канале.
«На оплату гонорара артиста из бюджета Оренбурга выделено 16 млн рублей. В то время как регион еще не оправился от последствий разрушительного паводка», — следует из письма, передает RTVI. Останина отмечает, что еще не все пострадавшие получили компенсацию за утраченное жилье и имущество.
По словам Останиной, сумма гонорара певца возмущает оренбуржцев. Депутат считает «сомнительным» и «циничным» такие действия «в период проведения СВО» и в преддверии выборов губернатора.
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