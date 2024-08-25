Москвичи к посольству Франции несут бумажные самолетики в знак поддержки Дурова

25 августа 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

В качестве поддержки задержанного в Париже Павла Дурова москвичи несут к французскому посольству бумажные логотипы Telegram Фото: TechCrunch /Flickr новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции В знак поддержки основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали вечером 24 августа во Франции, люди приносят к посольству страны в Москве бумажные самолетики, сообщают журналисты. Такие в 2012 году Дуров и вице-президент соцсети «ВКонтакте» Илья Перекопский бросали из окна офиса компании, только тогда в качестве материала для создания самолетиков использовались пятитысячные купюры. «К посольству Франции в Москве принесли бумажные самолетики — так горожане выражают поддержку Павлу Дурову», — передает телеканал РЕН ТВ. Эти самолетики напоминают логотип Telegram. Также адвокат Александр Добровинский заявил, что Дурова могут в скором времени освободить. Он подчеркнул, что французским властям может быть непросто предъявить обвинения человеку, чья компания следует установленным частным правилам. Адвокат также отметил, что в случае наличия судебного решения во Франции, которое было бы проигнорировано Telegram, обвинения против Дурова имели бы основания. По его информации, такого решения нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В знак поддержки основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали вечером 24 августа во Франции, люди приносят к посольству страны в Москве бумажные самолетики, сообщают журналисты. Такие в 2012 году Дуров и вице-президент соцсети «ВКонтакте» Илья Перекопский бросали из окна офиса компании, только тогда в качестве материала для создания самолетиков использовались пятитысячные купюры. «К посольству Франции в Москве принесли бумажные самолетики — так горожане выражают поддержку Павлу Дурову», — передает телеканал РЕН ТВ. Эти самолетики напоминают логотип Telegram. Также адвокат Александр Добровинский заявил, что Дурова могут в скором времени освободить. Он подчеркнул, что французским властям может быть непросто предъявить обвинения человеку, чья компания следует установленным частным правилам. Адвокат также отметил, что в случае наличия судебного решения во Франции, которое было бы проигнорировано Telegram, обвинения против Дурова имели бы основания. По его информации, такого решения нет.