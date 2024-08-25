Москвичи к посольству Франции несут бумажные самолетики в знак поддержки Дурова

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
В качестве поддержки задержанного в Париже Павла Дурова москвичи несут к французскому посольству бумажные логотипы Telegram Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

В знак поддержки основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали вечером 24 августа во Франции, люди приносят к посольству страны в Москве бумажные самолетики, сообщают журналисты. Такие в 2012 году Дуров и вице-президент соцсети «ВКонтакте» Илья Перекопский бросали из окна офиса компании, только тогда в качестве материала для создания самолетиков использовались пятитысячные купюры.

«К посольству Франции в Москве принесли бумажные самолетики — так горожане выражают поддержку Павлу Дурову», — передает телеканал РЕН ТВ. Эти самолетики напоминают логотип Telegram.

Также адвокат Александр Добровинский заявил, что Дурова могут в скором времени освободить. Он подчеркнул, что французским властям может быть непросто предъявить обвинения человеку, чья компания следует установленным частным правилам. Адвокат также отметил, что в случае наличия судебного решения во Франции, которое было бы проигнорировано Telegram, обвинения против Дурова имели бы основания. По его информации, такого решения нет.

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В знак поддержки основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали вечером 24 августа во Франции, люди приносят к посольству страны в Москве бумажные самолетики, сообщают журналисты. Такие в 2012 году Дуров и вице-президент соцсети «ВКонтакте» Илья Перекопский бросали из окна офиса компании, только тогда в качестве материала для создания самолетиков использовались пятитысячные купюры. «К посольству Франции в Москве принесли бумажные самолетики — так горожане выражают поддержку Павлу Дурову», — передает телеканал РЕН ТВ. Эти самолетики напоминают логотип Telegram. Также адвокат Александр Добровинский заявил, что Дурова могут в скором времени освободить. Он подчеркнул, что французским властям может быть непросто предъявить обвинения человеку, чья компания следует установленным частным правилам. Адвокат также отметил, что в случае наличия судебного решения во Франции, которое было бы проигнорировано Telegram, обвинения против Дурова имели бы основания. По его информации, такого решения нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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