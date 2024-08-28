В Кремле объяснили, будут ли отправлять призывников под Курск: о чем Песков рассказал журналистам

Песков опроверг слухи о призыве срочников в Курскую область

28 августа 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

В Кремле выразили озабоченность, соответствующую высказываниям экс-главы США Дональда Трампа о близости ядерной угрозы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о призыве срочников в Курскую область. В Кремле оценили риски ядерной войны на фоне текущих событий. Главные заявления Пескова в рамках конференц-кола 28 августа — в материале URA.RU. Влияние отказа Украины от российского газа Песков заявил, что отказ Украины от продления контракта с «Газпромом» наносит серьезный урон интересам европейских потребителей. Он подчеркнул, что ведется работа над созданием газового хаба в Турции с целью создания альтернативных маршрутов поставок. Однако такие решения Украины ведут к увеличению цен на газ, что делает промышленность в ЕС менее конкурентоспособной. Риск ядерной войны из-за вторжения ВСУ в Курскую область В связи с вторжением украинских сил в Курскую область, пресс-секретарь оценил потенциальный риск эскалации конфликта и возможности ядерной войны. Он отметил, что действия, подобные вторжению ВСУ в Курскую область, усиливают напряженность и вызывают озабоченность. Песков сослался на предостережения американского экс-президента Дональда Трампа о возможности ядерного конфликта в случае дальнейших провокаций. План Украины Песков прокомментировал новый план украинского лидера Владимира Зеленского, который включает в себя действия против России, такие как вторжение в Курскую область. По словам пресс-секретаря, Россия полностью осознает суть таких заявлений и продолжит выполнение всех задач специальной военной операции, несмотря на подобные заявления Киева. Последствия ударов по Курской АЭС Песков сообщил, что глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси видел последствия ударов беспилотниками по Курской АЭС. Он подчеркнул, что Гросси оценил угрозу от этих ударов и отметил очевидность вины Украины в нагнетании ядерной опасности. Несмотря на отсутствие полномочий у МАГАТЭ объявлять виновных. Опровержение слухов о призыве в Курскую область Песков опроверг слухи о том, что в Курскую область призывают срочников для контрактной службы. Он отметил, что сообщения о призыве являются ложными и не соответствуют действительности. Эти слухи часто появляются без основания и не имеют реальной подтвержденной информации, пояснил пресс-секретарь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о призыве срочников в Курскую область. В Кремле оценили риски ядерной войны на фоне текущих событий. Главные заявления Пескова в рамках конференц-кола 28 августа — в материале URA.RU. Песков заявил, что отказ Украины от продления контракта с «Газпромом» наносит серьезный урон интересам европейских потребителей. Он подчеркнул, что ведется работа над созданием газового хаба в Турции с целью создания альтернативных маршрутов поставок. Однако такие решения Украины ведут к увеличению цен на газ, что делает промышленность в ЕС менее конкурентоспособной. В связи с вторжением украинских сил в Курскую область, пресс-секретарь оценил потенциальный риск эскалации конфликта и возможности ядерной войны. Он отметил, что действия, подобные вторжению ВСУ в Курскую область, усиливают напряженность и вызывают озабоченность. Песков сослался на предостережения американского экс-президента Дональда Трампа о возможности ядерного конфликта в случае дальнейших провокаций. Песков прокомментировал новый план украинского лидера Владимира Зеленского, который включает в себя действия против России, такие как вторжение в Курскую область. По словам пресс-секретаря, Россия полностью осознает суть таких заявлений и продолжит выполнение всех задач специальной военной операции, несмотря на подобные заявления Киева. Песков сообщил, что глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси видел последствия ударов беспилотниками по Курской АЭС. Он подчеркнул, что Гросси оценил угрозу от этих ударов и отметил очевидность вины Украины в нагнетании ядерной опасности. Несмотря на отсутствие полномочий у МАГАТЭ объявлять виновных. Песков опроверг слухи о том, что в Курскую область призывают срочников для контрактной службы. Он отметил, что сообщения о призыве являются ложными и не соответствуют действительности. Эти слухи часто появляются без основания и не имеют реальной подтвержденной информации, пояснил пресс-секретарь.