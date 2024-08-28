Песков заявил URA.RU, что Гросси увидел последствия ударов по Курской АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси в ходе визита в Курчатов увидел последствия ударов беспилотниками по Курской АЭС. Он, по его словам оценил угрозу, которая стоит над объектом.
«Гросси видел результаты ударов беспилотниками по станции, оценив угрозу, которую могли представлять эти удары, и потенциальную угрозу, которая продолжается», — сказал Песков. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос URA.RU.
По его словам, «по понятным причинам» МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в ударах по Курской АЭС. «Но здесь все настолько очевидно, что вопросов на этот счет нет, конечно же. Тут и вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна», — резюмировал он.
Днем ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Курскую АЭС. По его словам в области возникла опасность ядерного инцидента на фоне боевой активности вблизи АЭС.
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