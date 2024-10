Бывший вице-губернатор Петербурга победил на престижном фотоконкурсе

09 октября 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Метельский стал победителем на международном фотоконкурсе Фото: Russian Look / Global Look Press Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, фотограф Игорь Метельский одержал победу на международном конкурсе Wildlife Photographer of the Year (WPY) благодаря своему снимку дикой рыси. В интервью изданию «Фонтанка.ру» он рассказал историю создания фотографии, упомянув, что на ожидание идеального кадра ушло полгода. «Взял камеру, оборудование, купил билет и полетел во Владивосток. Установил там несколько фотоловушек. Оставалось набраться терпения. Полгода, которые я потратил на этот снимок, — не очень-то много. Иногда и год камера ждет своего часа», — сказал Метельский. Его работы были опубликованы в журнале The Guardian среди победителей из разных стран. Церемония награждения WPY прошла в Лондоне 8 октября. Как отметил сам Метельский, на мероприятии присутствовали лучшие фотографы со всего мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, фотограф Игорь Метельский одержал победу на международном конкурсе Wildlife Photographer of the Year (WPY) благодаря своему снимку дикой рыси. В интервью изданию «Фонтанка.ру» он рассказал историю создания фотографии, упомянув, что на ожидание идеального кадра ушло полгода. «Взял камеру, оборудование, купил билет и полетел во Владивосток. Установил там несколько фотоловушек. Оставалось набраться терпения. Полгода, которые я потратил на этот снимок, — не очень-то много. Иногда и год камера ждет своего часа», — сказал Метельский. Его работы были опубликованы в журнале The Guardian среди победителей из разных стран. Церемония награждения WPY прошла в Лондоне 8 октября. Как отметил сам Метельский, на мероприятии присутствовали лучшие фотографы со всего мира.