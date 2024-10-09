Бывший вице-губернатор Петербурга победил на престижном фотоконкурсе

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Метельский стал победителем на международном фотоконкурсе
Метельский стал победителем на международном фотоконкурсе Фото:

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, фотограф Игорь Метельский одержал победу на международном конкурсе Wildlife Photographer of the Year (WPY) благодаря своему снимку дикой рыси. В интервью изданию «Фонтанка.ру» он рассказал историю создания фотографии, упомянув, что на ожидание идеального кадра ушло полгода.

«Взял камеру, оборудование, купил билет и полетел во Владивосток. Установил там несколько фотоловушек. Оставалось набраться терпения. Полгода, которые я потратил на этот снимок, — не очень-то много. Иногда и год камера ждет своего часа», — сказал Метельский. Его работы были опубликованы в журнале The Guardian среди победителей из разных стран.

Церемония награждения WPY прошла в Лондоне 8 октября. Как отметил сам Метельский, на мероприятии присутствовали лучшие фотографы со всего мира.

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Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, фотограф Игорь Метельский одержал победу на международном конкурсе Wildlife Photographer of the Year (WPY) благодаря своему снимку дикой рыси. В интервью изданию «Фонтанка.ру» он рассказал историю создания фотографии, упомянув, что на ожидание идеального кадра ушло полгода. «Взял камеру, оборудование, купил билет и полетел во Владивосток. Установил там несколько фотоловушек. Оставалось набраться терпения. Полгода, которые я потратил на этот снимок, — не очень-то много. Иногда и год камера ждет своего часа», — сказал Метельский. Его работы были опубликованы в журнале The Guardian среди победителей из разных стран. Церемония награждения WPY прошла в Лондоне 8 октября. Как отметил сам Метельский, на мероприятии присутствовали лучшие фотографы со всего мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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