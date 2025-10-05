ВС РФ сбили 19 БПЛА над Белгородской областью

ВС РФ сбили беспилотники над Белгородской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородкой областью. Об этом сообщает Министерство обороны.
БПЛА были уничтожены с 12:00 до 15:00 мск над территорией Белгородской области.
