В офисе Зеленского заявили, что Украина не дождется открытия второго фронта

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Пододляк заявил, что санкции в отношении России и Ирана помогут Украине победить
Пододляк заявил, что санкции в отношении России и Ирана помогут Украине победить Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская сторона не дождется открытия второго фронта западными союзниками. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками „второго фронта“. Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — рассказал Подоляк в своем telegram-канале.

Он отметил, что Украина не может противостоять «союзу России, Ирана и Северной Кореи», который представляет угрозу для Запада. Однако, по его словам, Киев может победить за счет введения санкций Западом, так как Россия зависит от экспорта энергоносителей. 

Ранее Евросоюз не смог убедить государства Персидского залива присоединиться к санкциям в отношении России, передает 360.ru. Это произошло из-за разногласий в позициях по украинскому вопросу. Также Евросоюз осудил Иран за поставку российской стороне ракет и беспилотников.

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Украинская сторона не дождется открытия второго фронта западными союзниками. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками „второго фронта“. Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — рассказал Подоляк в своем telegram-канале. Он отметил, что Украина не может противостоять «союзу России, Ирана и Северной Кореи», который представляет угрозу для Запада. Однако, по его словам, Киев может победить за счет введения санкций Западом, так как Россия зависит от экспорта энергоносителей.  Ранее  Евросоюз не смог убедить государства Персидского залива присоединиться к санкциям в отношении России, передает 360.ru. Это произошло из-за разногласий в позициях по украинскому вопросу. Также Евросоюз осудил Иран за поставку российской стороне ракет и беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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