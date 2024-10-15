В офисе Зеленского заявили, что Украина не дождется открытия второго фронта

Украинская сторона не дождется открытия второго фронта западными союзниками. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками „второго фронта“. Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — рассказал Подоляк в своем telegram-канале.
Он отметил, что Украина не может противостоять «союзу России, Ирана и Северной Кореи», который представляет угрозу для Запада. Однако, по его словам, Киев может победить за счет введения санкций Западом, так как Россия зависит от экспорта энергоносителей.
Ранее Евросоюз не смог убедить государства Персидского залива присоединиться к санкциям в отношении России, передает 360.ru. Это произошло из-за разногласий в позициях по украинскому вопросу. Также Евросоюз осудил Иран за поставку российской стороне ракет и беспилотников.
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