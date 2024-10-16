У части пользователей техники Apple перестал работать App Store

16 октября 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Пользователи IPhone сообщают о сбоях в работе сервисов Apple Фото: Анна Майорова © URA.RU Часть пользователей смартфонов от компании Apple сообщают о сбоях в работе сервисов, включая App Store, Apple Pay и Apple Music. Соответствующие данные фиксировал мониторинговый сервис Downdetector. По данным на 18:54 (по Мск) более сотник пользователей пожаловались на сбои в работе сервисов Apple. Неполадки в работе коснулись не только пользователей из РФ, но и Казахстана. В настоящий момент сервисы и приложения продолжают работать. В этом убедился корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть пользователей смартфонов от компании Apple сообщают о сбоях в работе сервисов, включая App Store, Apple Pay и Apple Music. Соответствующие данные фиксировал мониторинговый сервис Downdetector. По данным на 18:54 (по Мск) более сотник пользователей пожаловались на сбои в работе сервисов Apple. Неполадки в работе коснулись не только пользователей из РФ, но и Казахстана. В настоящий момент сервисы и приложения продолжают работать. В этом убедился корреспондент URA.RU.