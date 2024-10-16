У части пользователей техники Apple перестал работать App Store

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Смартфонs iPhone 11. Иллюстрации. Екатеринбург, телефон, смартфон, айфон, iphone, apple, айфон11, iphone11
Пользователи IPhone сообщают о сбоях в работе сервисов Apple Фото:

Часть пользователей смартфонов от компании Apple сообщают о сбоях в работе сервисов, включая App Store, Apple Pay и Apple Music. Соответствующие данные фиксировал мониторинговый сервис Downdetector.

По данным на 18:54 (по Мск) более сотник пользователей пожаловались на сбои в работе сервисов Apple. Неполадки в работе коснулись не только пользователей из РФ, но и Казахстана. В настоящий момент сервисы и приложения продолжают работать. В этом убедился корреспондент URA.RU.

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Часть пользователей смартфонов от компании Apple сообщают о сбоях в работе сервисов, включая App Store, Apple Pay и Apple Music. Соответствующие данные фиксировал мониторинговый сервис Downdetector. По данным на 18:54 (по Мск) более сотник пользователей пожаловались на сбои в работе сервисов Apple. Неполадки в работе коснулись не только пользователей из РФ, но и Казахстана. В настоящий момент сервисы и приложения продолжают работать. В этом убедился корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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