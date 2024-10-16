Школьников мотивируют изучать искусственный интеллект для успешного поступления в вуз

Российские школьники получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы за успешное прохождение олимпиады по искусственному интеллекту. Об этом сообщает Минпросвещения России на официальном сайте.
«Участие в олимпиаде для ребят — это не только возможность проверить свои знания, но и получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны...» — говорится в сообщении Минпросвещения. Там добавили, что Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту пройдет с 16 по 19 октября.
В олимпиаде примут участие 360 школьников из 50 регионов России. Первый этап будет проходить дистанционно.
Ранее вице-президент МТС Евгений Черешнев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что к 2030 году в России начнется интеграция ИИ в образовательные процессы, передает 360.ru. По его словам, это позволит ему выполнять нейросети некоторые функции преподавателей и автоматизировать обучение.
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