Школьников мотивируют изучать искусственный интеллект для успешного поступления в вуз

Минпросвещения: школьникам дадут допбаллы при поступлении за олимпиады по ИИ
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Олимпиада по искусственному интеллекту пройдет с 16 по 19 октября
Олимпиада по искусственному интеллекту пройдет с 16 по 19 октября Фото:

Российские школьники получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы за успешное прохождение олимпиады по искусственному интеллекту. Об этом сообщает Минпросвещения России на официальном сайте. 

«Участие в олимпиаде для ребят — это не только возможность проверить свои знания, но и получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны...» — говорится в сообщении Минпросвещения. Там добавили, что Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту пройдет с 16 по 19 октября.

В олимпиаде примут участие 360 школьников из 50 регионов России. Первый этап будет проходить дистанционно. 

Ранее вице-президент МТС Евгений Черешнев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что к 2030 году в России начнется интеграция ИИ в образовательные процессы, передает 360.ru. По его словам, это позволит ему выполнять нейросети некоторые функции преподавателей и автоматизировать обучение. 

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Российские школьники получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы за успешное прохождение олимпиады по искусственному интеллекту. Об этом сообщает Минпросвещения России на официальном сайте.  «Участие в олимпиаде для ребят — это не только возможность проверить свои знания, но и получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны...» — говорится в сообщении Минпросвещения. Там добавили, что Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту пройдет с 16 по 19 октября. В олимпиаде примут участие 360 школьников из 50 регионов России. Первый этап будет проходить дистанционно.  Ранее вице-президент МТС Евгений Черешнев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что  к 2030 году в России начнется интеграция ИИ в образовательные процессы, передает 360.ru. По его словам, это позволит ему выполнять нейросети некоторые функции преподавателей и автоматизировать обучение. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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