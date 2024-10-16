Собственников «резиновых квартир» с мигрантами будут сажать в тюрьму

Володин: собственникам квартир с мигрантами грозит до шести лет тюрьмы

16 октября 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Гражданам, которые нелегально прописывают мигрантов в квартире, грозит до шести лет заключения Фото: Илья Московец © URA.RU Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, направленные на борьбу с проблемой так называемых «резиновых» квартир, используемых для фиктивной регистрации иностранных граждан. Соответствующий документ размещен на официальном сайте «Системы обеспечения законодательной деятельности». Согласно ему, нарушителям будет грозить до шести лет заключения, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Все те, кто пытается нажиться на незаконной регистрации, прописывая к себе десятки, а иногда и сотни мигрантов, будут нести уголовную ответственность от двух до шести лет. Речь идет именно об этом, когда мы с вами говорим о фиктивной регистрации. Все это должно уйти в прошлое», — подчеркнул Вячеслав Володин, комментируя соответствующие поправки. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что нарушителям грозит уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией мигрантов. Нарушения в этой сфере теперь могут повлечь за собой лишение свободы на срок от двух до шести лет с возможностью наложения штрафа до 500 тысяч рублей. В России продолжается борьба с так называемыми «резиновыми» квартирами, где зарегистрировано значительно больше людей, чем фактически проживает. Это явление остается актуальным на протяжении долгого времени. Теперь власти намерены ужесточить миграционное законодательство, чтобы ограничить случаи нелегальной регистрации. Ранее в Минтруде уточнили, что бесконтрольный свободный въезд мигрантов в Россию — это неправильно. В сентябре Госдума также готовила инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить с собой семьи, передает «Национальная служба новостей». Там же признали отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегалом, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, направленные на борьбу с проблемой так называемых «резиновых» квартир, используемых для фиктивной регистрации иностранных граждан. Соответствующий документ размещен на официальном сайте «Системы обеспечения законодательной деятельности». Согласно ему, нарушителям будет грозить до шести лет заключения, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Все те, кто пытается нажиться на незаконной регистрации, прописывая к себе десятки, а иногда и сотни мигрантов, будут нести уголовную ответственность от двух до шести лет. Речь идет именно об этом, когда мы с вами говорим о фиктивной регистрации. Все это должно уйти в прошлое», — подчеркнул Вячеслав Володин, комментируя соответствующие поправки. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что нарушителям грозит уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией мигрантов. Нарушения в этой сфере теперь могут повлечь за собой лишение свободы на срок от двух до шести лет с возможностью наложения штрафа до 500 тысяч рублей. В России продолжается борьба с так называемыми «резиновыми» квартирами, где зарегистрировано значительно больше людей, чем фактически проживает. Это явление остается актуальным на протяжении долгого времени. Теперь власти намерены ужесточить миграционное законодательство, чтобы ограничить случаи нелегальной регистрации. Ранее в Минтруде уточнили, что бесконтрольный свободный въезд мигрантов в Россию — это неправильно. В сентябре Госдума также готовила инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить с собой семьи, передает «Национальная служба новостей». Там же признали отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегалом, сообщает RT.