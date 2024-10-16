Российские тревел-блогеры нашли замену традиционному SUP-серфингу. Вместо этого они предлагают катание на плавучих островах, что может даже оказаться опасным для жизни. Под действием ветра и волн они отрываются от берега и начинают свободное плавание в озере или болоте.
«Туристы говорят, что это очень захватывающее, но и чрезвычайно опасное развлечение. Можно легко провалиться и утонуть», — передает telegram-канал Shot. Эти природные образования можно встретить в Ленинградской области и Карелии, где много озер и болот. Несмотря на риски, авантюристы продолжают исследовать этот способ путешествия, зачастую не осознавая потенциальной угрозы для жизни.
На данный момент катание на плавучих островах не стало коммерчески выгодным, поскольку это увлечение все еще находится на стадии формирования среди любителей экстремальных приключений. Это свидетельствует о том, что популярность такого вида отдыха растет, хотя пока что исключительно среди смелых путешественников.
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