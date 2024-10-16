Файзуллин указал на недостаточную готовность к отопительному сезону

Жилой фонд и коммунальная инфраструктура недостаточно готовы к предстоящему отопительному сезону. На данный момент к зиме готовы только 6 896 домов, или 98,9% от общего числа. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
«В целом к зиме готовы 6 896 домов, или 98,9% [всего жилого фонда РФ — прим.]. Объекты социальной сферы подготовлены на 98%», — подчеркнул Файзуллин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС. Он также уточнил, что к отопительному сезону приготовлены 71,5 тысяч котельных, 160 тысяч километров тепловых сетей и 680 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, министр добавил, что для подготовки к зиме были затрачены значительные средства из региональных бюджетов — всего 241 млрд рублей. Эти инвестиции позволили обеспечить необходимый уровень подготовки и создать запасы топлива, необходимые для бесперебойного проведения отопительного сезона.
Ранее Путин в ходе совещания с правительством страны выделил наиболее актуальный вопрос в повестке. Он касается подготовки к зимнему сезону. По его словам, работа в этом направлении предстоит большая и соответствующая подготовка уже началась.
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