Файзуллин указал на недостаточную готовность к отопительному сезону

Файзуллин: жилой фонд РФ на 98% готов к предстоящему отопительному сезону
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Файзуллин отметил, что к зиме готовы только 6 896 домов
Файзуллин отметил, что к зиме готовы только 6 896 домов Фото:

Жилой фонд и коммунальная инфраструктура недостаточно готовы к предстоящему отопительному сезону. На данный момент к зиме готовы только 6 896 домов, или 98,9% от общего числа. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«В целом к зиме готовы 6 896 домов, или 98,9% [всего жилого фонда РФ — прим.]. Объекты социальной сферы подготовлены на 98%», — подчеркнул Файзуллин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС. Он также уточнил, что к отопительному сезону приготовлены 71,5 тысяч котельных, 160 тысяч километров тепловых сетей и 680 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, министр добавил, что для подготовки к зиме были затрачены значительные средства из региональных бюджетов — всего 241 млрд рублей. Эти инвестиции позволили обеспечить необходимый уровень подготовки и создать запасы топлива, необходимые для бесперебойного проведения отопительного сезона.

Ранее Путин в ходе совещания с правительством страны выделил наиболее актуальный вопрос в повестке. Он касается подготовки к зимнему сезону. По его словам, работа в этом направлении предстоит большая и соответствующая подготовка уже началась.

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Жилой фонд и коммунальная инфраструктура недостаточно готовы к предстоящему отопительному сезону. На данный момент к зиме готовы только 6 896 домов, или 98,9% от общего числа. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. «В целом к зиме готовы 6 896 домов, или 98,9% [всего жилого фонда РФ — прим.]. Объекты социальной сферы подготовлены на 98%», — подчеркнул Файзуллин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС. Он также уточнил, что к отопительному сезону приготовлены 71,5 тысяч котельных, 160 тысяч километров тепловых сетей и 680 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме того, министр добавил, что для подготовки к зиме были затрачены значительные средства из региональных бюджетов — всего 241 млрд рублей. Эти инвестиции позволили обеспечить необходимый уровень подготовки и создать запасы топлива, необходимые для бесперебойного проведения отопительного сезона. Ранее Путин в ходе совещания с правительством страны выделил наиболее актуальный вопрос в повестке. Он касается подготовки к зимнему сезону. По его словам, работа в этом направлении предстоит большая и соответствующая подготовка уже началась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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