03 ноября 2024

Уточнены новые размеры пособий по беременности в случае осложнений

© Служба новостей «URA.RU»
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При расчете пособий учитывается зарплата женщины
При расчете пособий учитывается зарплата женщины Фото:

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году будет зависеть от типа беременности и условий родов. Ольга Епифанова, сенатор, сообщила РИА Новости, что при одноплодной беременности размер пособия составит 794 тысячи рублей, при осложненных родах — 885 тысяч, а при многоплодной беременности — 1,1 миллиона рублей.

«В следующем году максимальный размер пособия по беременности и родам должен составить при одноплодной беременности 794 355,8 рубля, при осложненных родах — 885 139,32 рубля , при многоплодной беременности можно рассчитывать на 194 отпускных дня и на 1 100 750,18 рубля. Максимальный размер пособия рассчитывают, исходя из предельной величины базы для начисления страховых взносов в Социальный фонд России в расчетном периоде», — пояснила Епифанова.

Дополнительно Ольга Епифанова уточнила, что при расчете размера пособий учитывается заработная плата женщины за последние два календарных года. Также существует возможность изменить расчетный период, обратившись в Социальный фонд, если женщина находилась в декрете или ухаживала за ребенком до полутора лет.

Ранее Епифанова заявила, что в следующем году маткапитал проиндексируют на 7,3%. Сумма за первого ребенка достигнет до 676 тысяч рублей, после рождения второго можно получить 893 тысяч рублей.

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Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году будет зависеть от типа беременности и условий родов. Ольга Епифанова, сенатор, сообщила РИА Новости, что при одноплодной беременности размер пособия составит 794 тысячи рублей, при осложненных родах — 885 тысяч, а при многоплодной беременности — 1,1 миллиона рублей. «В следующем году максимальный размер пособия по беременности и родам должен составить при одноплодной беременности 794 355,8 рубля, при осложненных родах — 885 139,32 рубля , при многоплодной беременности можно рассчитывать на 194 отпускных дня и на 1 100 750,18 рубля. Максимальный размер пособия рассчитывают, исходя из предельной величины базы для начисления страховых взносов в Социальный фонд России в расчетном периоде», — пояснила Епифанова. Дополнительно Ольга Епифанова уточнила, что при расчете размера пособий учитывается заработная плата женщины за последние два календарных года. Также существует возможность изменить расчетный период, обратившись в Социальный фонд, если женщина находилась в декрете или ухаживала за ребенком до полутора лет. Ранее Епифанова заявила, что в следующем году маткапитал проиндексируют на 7,3%. Сумма за первого ребенка достигнет до 676 тысяч рублей, после рождения второго можно получить 893 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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