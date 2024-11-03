03 ноября 2024

Посол Британии Келин заявил о желании Лондона добиться изоляции России

Посол Келин: Великобритания безуспешно пытается добиться изоляции России
© Служба новостей «URA.RU»
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Кроме Британии никто не пытается изолировать России, считает посол
Кроме Британии никто не пытается изолировать России, считает посол Фото:

Великобритания желает добиться дипломатической изоляции России, хотя саммит БРИКС в Казани отчетливо показал безуспешность ее попыток. Об этом в интервью британскому телеканалу BBC заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Вы могли видеть представителей 38 действительно крупных стран в Казани две недели назад, где проходил саммит БРИКС», — сказал дипломат. По его словам, РФ никто не пытается изолировать, «за исключением, конечно, Великобритании». 

В начале октября правительство Великобритании объявило о введении санкционных мер в отношении 18 танкеров, перевозящих нефть, и четырех танкеров, задействованных в транспортировке сжиженного природного газа из РФ, напоминает RT. Позже британские власти расширили перечень антироссийских санкций, добавив в него еще шесть позиций.  В статье европейской газеты Politico, опубликованной под заголовком «Конец Британской империи», отмечается, что проведенный в Казани саммит БРИКС явился свидетельством снижения британского влияния в международной арене.

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Великобритания желает добиться дипломатической изоляции России, хотя саммит БРИКС в Казани отчетливо показал безуспешность ее попыток. Об этом в интервью британскому телеканалу BBC заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. «Вы могли видеть представителей 38 действительно крупных стран в Казани две недели назад, где проходил саммит БРИКС», — сказал дипломат. По его словам, РФ никто не пытается изолировать, «за исключением, конечно, Великобритании».  В начале октября правительство Великобритании объявило о введении санкционных мер в отношении 18 танкеров, перевозящих нефть, и четырех танкеров, задействованных в транспортировке сжиженного природного газа из РФ, напоминает RT. Позже британские власти расширили перечень антироссийских санкций, добавив в него еще шесть позиций.  В статье европейской газеты Politico, опубликованной под заголовком «Конец Британской империи», отмечается, что проведенный в Казани саммит БРИКС явился свидетельством снижения британского влияния в международной арене.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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