Великобритания желает добиться дипломатической изоляции России, хотя саммит БРИКС в Казани отчетливо показал безуспешность ее попыток. Об этом в интервью британскому телеканалу BBC заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Вы могли видеть представителей 38 действительно крупных стран в Казани две недели назад, где проходил саммит БРИКС», — сказал дипломат. По его словам, РФ никто не пытается изолировать, «за исключением, конечно, Великобритании».
В начале октября правительство Великобритании объявило о введении санкционных мер в отношении 18 танкеров, перевозящих нефть, и четырех танкеров, задействованных в транспортировке сжиженного природного газа из РФ, напоминает RT. Позже британские власти расширили перечень антироссийских санкций, добавив в него еще шесть позиций. В статье европейской газеты Politico, опубликованной под заголовком «Конец Британской империи», отмечается, что проведенный в Казани саммит БРИКС явился свидетельством снижения британского влияния в международной арене.
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