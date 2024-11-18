Лавров согласился создать альянс по борьбе с голодом

Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании стран G20 в Бразилии поддержал инициативу о создании альянса по борьбе с мировым голодом. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Сергей Лавров, представляющий Россию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, выступил на первом пленарном заседании, посвященном борьбе с бедностью и голодом. Глава российской делегации поддержал инициативу Бразилии создать глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью», — уточнила Захарова. Ее слова передает ТАСС.
Лавров также рассказал об усилиях России по обеспечению мировой продовольственной безопасности. Кроме того, на полях саммита стран «Большой двадцатки» запланирован ряд двусторонних встреч.
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