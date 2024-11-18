Лавров согласился создать альянс по борьбе с голодом

18 ноября 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров на G20 согласился создать альянс стран для борьбы с мировым голодом Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании стран G20 в Бразилии поддержал инициативу о создании альянса по борьбе с мировым голодом. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. «Сергей Лавров, представляющий Россию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, выступил на первом пленарном заседании, посвященном борьбе с бедностью и голодом. Глава российской делегации поддержал инициативу Бразилии создать глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью», — уточнила Захарова. Ее слова передает ТАСС. Лавров также рассказал об усилиях России по обеспечению мировой продовольственной безопасности. Кроме того, на полях саммита стран «Большой двадцатки» запланирован ряд двусторонних встреч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании стран G20 в Бразилии поддержал инициативу о создании альянса по борьбе с мировым голодом. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. «Сергей Лавров, представляющий Россию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, выступил на первом пленарном заседании, посвященном борьбе с бедностью и голодом. Глава российской делегации поддержал инициативу Бразилии создать глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью», — уточнила Захарова. Ее слова передает ТАСС. Лавров также рассказал об усилиях России по обеспечению мировой продовольственной безопасности. Кроме того, на полях саммита стран «Большой двадцатки» запланирован ряд двусторонних встреч.