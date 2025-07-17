Американский лидер Дональд Трамп согласился с планом Североатлантического альянса добиться капитуляции России в украинском конфликте. Об этом пишет American Conservative (AC).
«В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции РФ в плане условий мирного соглашения между Россией и Украиной», — сказано в материале AC.
Обозреватель отметил, что западные страны требуют от России полного ухода с освобожденных территорий. Кроме того, РФ по их мнению, должна согласиться на потенциальное вступление Украины в НАТО.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, он выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы.
Решение о поставке вооружений Киеву президент США принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленным и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.
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