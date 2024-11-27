«Дело заказали»: скандальный экс-адвокат Пашаев сделал заявление в суде

Экс-адвокат Эльман Пашаев не признал вину в мошенничестве в особо крупном размере. В суде он назвал заказным дело против него.
«Вину не признаю», — сказал Пашаев во Втором Западном окружном военном суде. Его слова приводит ТАСС.
Фигурант утверждает, что дело против него заказанное. Оно было возбуждено по заявлению блогера Алексея Блиновского, который признан потерпевшей стороной, сказал Пашаев. В качестве доказательства своей невиновности экс-адвокат назвал тот факт, что он жертвовал личные сбережения для нужд армии.
Пашаев ранее был задержан в Москве. Согласно данным следствия, он предложил блогерам Алексею и Елене Блиновским за вознаграждение помочь избежать уголовной ответственности за неуплату налогов. Mash писал, что Пашаев якобы отмывал деньги через благотворительные фонды.
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